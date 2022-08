Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 potrebbero cambiare nome (e c’entra la guerra in Ucraina)

Si avvicina sempre più il Galaxy Unpacked, il tanto atteso evento nel corso del quale Samsung dovrebbe alzare il sipario su Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. I prossimi smartphone pieghevoli presenteranno aggiornamenti sotto diversi punti di vista, anche dallo stesso nome. Stando a quanto trapelate in rete in queste ultime ore, infatti, Samsung avrebbe deciso di dare alla nuova serie un nuovo nome. Una scelta, però, che verrà adottata anche per i pieghevoli del futuro.

Samsung starebbe pensando di dare ai suoi pieghevoli un nuovo nome

Pare proprio che Samsung abbia deciso di rimuovere la “Z” dal nome dei prossimi pieghevoli, a partire dalla serie Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 che dovrebbero debuttare all'evento del 10 agosto. Questi smartphone potrebbero quindi debuttare con il nome di Samsung Galaxy Flip 4 e Fold 4. Stando a quanto dichiarato dalla fonte la decisione investirà tutti i mercati, a differenza dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che nei soli mercati della Lituania, Lettonia ed Estonia hanno già perso la “Z”.

Dietro questa scelta ci sarebbe una motivazione ben precisa e che avrebbe a che fare con il conflitto Russia-Ucraina. Samsung, infatti, avrebbe deciso di rimuovere la “Z” dal nome dei suoi prossimi smartphone pieghevoli perché questa lettera è divenuta simbolo della guerra. La lettera “Z” è stata infatti trovata su molti veicoli militari con i quali l'esercito russo ha invaso il territorio dell'Ucraina, come carri-armati, elicotteri e lanciarazzi. Il suo significato non è ancora chiaro: secondo alcuni, la “Z” viene adoperata per rappresentare una particolare fazione militare, mentre per altri la lettera fa riferimento a Volodymyr Zelenskyy. Secondo il Ministero della Difesa russo, invece, “Z” sta per “za pobedu”, che significa “per la vittoria“.

