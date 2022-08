Domina il tracciato con la Fat Bike Fafrees FF91

Tra le varie eBike esistenti, nessuna garantisce una stabilità ed un'importanza su strada come le Fat Bike. Se poi tali Fat Bike sono come la bici elettrica Fafrees FF91, allora vale sicuramente la pena sfruttare l'offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Fafrees FF91: come risparmiare sulla bici elettrica Fat Bike in offerta

Come anticipato, la struttura della Fafrees è votato all'essere importante e realizzata con materiali resistenti come l'alluminio. Chiaramente, l'appellativo è anche dato dalle ruote di cui si avvale, visto che troviamo pneumatici da 26″ x 4″, dentati e quindi adatti ad ogni tipo di tracciato. Per i freni troviamo un sistema a disco, con sospensioni anteriori a forcella ed un ammortizzatore posteriore.

Passando al lato elettrico, abbiamo un motore da 1.000W, che abbinato alla batteria da 10 Ah permette di ottenere una super autonomia fino a 90 Km. Non manca un display LCD da 3.5″ per regolare la pedalata e possibilità di regolare il tutto anche da applicazione. Il cambio Shimano presente è poi a 21 velocità, così come è presente una luce LED per le passeggiate notturne.

Per poter acquistare in offerta la bici elettrica Fat Bike Fafrees FF91, potete rifarvi a quella di Geekbuying con codice sconto, che ve la spedisce dai propri magazzini situati in Europa. Trovate il box per acquistarla qui in basso: nel caso non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, con tantissime offerte dedicate ai prodotti dello store che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il