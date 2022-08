Tutta la città su due ruote con Niubility B14: il prezzo scende con questo nuovo coupon!

Spostatevi in città in piena comodità con la bicicletta elettrica Niubility B14. Dal design compatto e pieghevole, questo veicolo promette un'esperienza di guida sicura e confortevole grazie alle diverse tecnologie all'avanguardia implementate, mentre la presenza di un modulo Bluetooth offre funzionalità smart per il controllo remoto della bici. Ed ora diventa ancora più interessante grazie al nuovo codice sconto dedicato!

Niubility B14 è la bici elettrica perfetta per gli spostamenti in città, ed è anche smart

Niubility B14 è una bicicletta elettrica dal design pieghevole. Il suo corpo può dunque essere piegato in più parti fino a raggiungere dimensioni super compatte, il che è perfetto – ad esempio – quando il percorso include un tragitto in metro o in bus o più semplicemente per riporre la bici in piccoli spazi. Il design pieghevole non ne compromette la resistenza, anzi. La struttura è robusta e pensata per resistere a urti, cadute e all'usura.

Il veicolo è dotato di pneumatici da 14″ con rivestimento anti-scivolo, in grado di percorrere la maggior parte delle strade urbane senza intoppi, mentre l'ammortizzatore posteriore garantisce una esperienza di guida più confortevole. L'e-bike Niubility B14 è mossa da un motore brushless da 400W e può raggiungere una velocità massima di 25 KM/h. La batteria da 48V/15Ah offre fino a 60 KM di autonomia in modalità elettrica, e fino a 80/100 KM in modalità a pedalata assistita.

Grazie alla presenza di uno schermo LCD sul manubrio di Niubility B14, è possibile visualizzare in tempo reale informazioni sulla velocità, tempo di guida, chilometri percorsi e stato della batteria della bici elettrica, mentre il doppio sistema di freni a disco anteriori e posteriori garantisce una frenata precisa e sicura. E come se non bastasse, il tutto è corredato da un'app per il controllo remoto della bicicletta elettrica, grazie alla quale bloccare il veicolo o accendere/spegnere i fari, ad esempio.

Volendo fare un confronto con uno dei rivali più quotati possiamo prendere in esame il modello SAMEBIKE 20LVXD30. Si tratta di una soluzione dal prezzo più alto (attualmente a 825.9€), con un motore da 350W, una batteria leggermente minore, 70 km di autonomia in modalità assistita e l'assenza dei controlli tramite app.

La bicicletta elettrica Niubility B14 può essere acquistata ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

