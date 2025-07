POCO F8 potrebbe essere un Battery Phone da oltre 8.000 mAh

A pochi giorni dal debutto del nuovo modello del brand si guarda già al futuro con POCO F8: arrivano le prime indiscrezioni sul cugino cinese Redmi Turbo 5 Pro e potrebbero essere delle buone notizie anche per la controparte occidentale. Xiaomi sfornerà un Battery Phone a marchio POCO?

POCO F8: il mid-range di Xiaomi potrebbe arrivare con una batteria colossale

F7 – Crediti: POCO

Per i meno esperti, il rapporto tra Redmi e POCO è molto stretto: ad esempio Redmi Turbo 4 cinese è arrivato da noi come POCO X7 Pro mentre di recente è stata la volta di Redmi Turbo 4 Pro, diventato POCO F7 in Italia.

Nel futuro di Redmi ci sarà Battery Phone da oltre 8.000 mAh: lo rivela l’insider asiatico Digital Chat Station, il quale sostiene che arriverà nel corso del 2026. Non viene specificato il modello ma i candidati più papabili sono Redmi Turbo 5 Pro e Redmi K90 Ultra.

Il modello Turbo potrebbe risultare parecchio plausibile dato che il modello attuale ha superato la soglia dei 7.500 mAh: quindi non è da escludere che il successore possa andare oltre e lo stesso potrebbe valere per il futuro K90 Ultra.

Ciò potrebbe riflettersi su POCO F8, verosimilmente la versione occidentale del prossimo Redmi Turbo 5 Pro. Comunque l’attuale POCO F7 è arrivato in Italia “castrato”: i modelli cinesi e Global presentano un’unità da 7.550 mAh ma in Europa è scesa a 6.500 mAh.

Di conseguenza è bene tenere le dita incrociate: anche F8 potrebbe subire dei cambiamenti lato batteria ma anche se scendesse a circa 7.500 mAh sarebbe una conquista. Parliamo infatti di batterie al silicio-carbonio, soluzioni ad alta densità (e quindi con tanta potenza) ma dallo spessore sottile.