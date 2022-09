vivo sarà Official Sponsor e Official Smartphone della FIFA World Cup Qatar 2022

Arriva un nuovo annuncio targato vivo, ma questa volta non si tratta dell'evento dedicato ad un dispositivo tech bensì si una grande soddisfazione per la compagnia asiatica e per i suoi appassionati. vivo annuncia che sarà Official Smartphone ed Official Sponsor della FIFA World Cup Qatar 2022: si tratta dell'unico brand sponsor della categoria degli smatphone!

vivo x FIFA World Cup Qatar 2022: il nuovo pieghevole top tra i protagonisti della Coppa del Mondo

Le sorprese in salsa vivo x FIFA non finiscono qui: c'è spazio anche per l'ultimo top di gamma dell'azienda. Parliamo del modello presentato di recente in Cina, ovvero vivo X Fold+, un foldable dallo stile unico e con specifiche stellari.

Sarà il primo smartphone pieghevole ufficiale nella storia della Fédération Internationale de Football Association (FIFA): il top di gamma sarà presente e visibile durante le partite della competizione in Qatar.

Grazie alla tecnologia dello schermo pieghevole leader nel settore e a un pacchetto efficiente per le attività professionali, X Fold+ supporterà la preparazione e la messa in onda dell'evento.

Inoltre, per tutta la durata della FIFA World Cup Qatar 2022, vivo fornirà i propri smartphone top di gamma allo staff per supportarli nella gestione della manifestazione con le tecnologie e funzionalità uniche dei propri dispositivi.

Ancora una volta la compagnia cinese ha mostrato la sua attenzione verso quella che è una delle passioni più diffuse tra gli utenti. Ricordiamo che vivo ha firmato con FIFA (nel 2017) l'accordo di sei anni di sponsorizzazione: un impegno a lungo termine nel contribuire allo sviluppo del calcio. L'evento di quest'anno sarà la seconda edizione della Coppa del Mondo sponsorizzata da vivo.

Il calcio, tra gli sport più antichi, è uno dei più popolari ed è tra le discipline che meglio incarnano lo spirito del lavoro di squadra e l'impegno congiunto nel perseguire un obiettivo comune. Indipendentemente dall'etnia, dal sesso e dall'età, il calcio ha da sempre il potere di riunire persone e costruire connessioni talmente forti da riuscire ad abbattere qualsiasi barriera, oltre ad essere uno degli sport più seguiti al mondo.

In qualità di unico Official Sponsor della FIFA World Cup Qatar 2022 nella categoria degli smartphone, vivo inviterà gli utenti e gli appassionati di calcio in tutto il mondo ad immortalare i momenti più belli della manifestazione e a condividerli con amici e familiari. La campagna #vivogiveitashot verrà lanciata in occasione della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e ne vedremo sicuramente delle belle!

