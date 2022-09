Recensione Ecovacs Deebot T9 AIVI: la tecnologia AeroForce di iRobot fa la differenza

Di Ecovacs tutto si può dire, tranne che non provi ad introdurre novità con ogni suo nuovo prodotto. Lo abbiamo visto nell'ottimo T10 Plus (qui la recensione), oppure nell'X1 Turbo (qui la recensione) e lo ritroviamo nell'Ecovacs Deebot T9 AIVI, che porta con sé molte delle caratteristiche AI viste con gli altri prodotti di quest'anno, integrate da un sistema di pulizia tutto nuovo per il mondo dei robot aspirapolvere cinesi: la tecnologia AeroForce.

In soldoni, l'Ecovacs Deebot T9 AIVI potrebbe sembrare il solito ennesimo modello prodotto dall'azienda, ma capovolto e notate le doppie spazzole controrotanti, ci si rende subito conto delle differenze di questo modello: il brand ha stretto un accordo con iRobot proprio per utilizzare questa tecnologia, il che lo rende uno dei migliori robot in quanto a pulizia, anche grazie ad un mop vibrante in grado di lavare bene il pavimento.

Recensione Ecovacs Deebot T9 AIVI: è il TOP in quanto a pulizia del pavimento

Design e materiali

Visto sul pavimento, l'Ecovacs Deebot T9 AIVI potrebbe sembrare il tipico aspirapolvere del brand. Il design è circolare, è grigio scuro, ha la torretta laser per la mappatura della casa che, grazie ad uno spessore piuttosto ridotto di tutta la struttura, non è di molto intralcio e nella zona anteriore è stato integrato un sistema ottico per il riconoscimento degli oggetti che funziona anche da telecamera di sorveglianza.

Sia chiaro, si tratta di una versione un po' più semplificata del sistema AIVI 3.0 che abbiamo visto nel T10 Plus (è la versione precedente) che però fa bene il suo lavoro e permette al robot di riconoscere un buon numero di oggetti.

I contenitori poi sono, come al solito due: c'è quello per la polvere che è da 420 ml e quello per l'acqua da utilizzare per lavare i pavimenti che è da 180 ml. E sì, effettivamente in quanto a capienza quelli di Ecovacs avrebbero potuto fare qualcosina in più, soprattutto considerando che l'Ecovacs Deebot T9 AIVI è sì in grado di auto-pulirsi, ma la base non è inclusa nella confezione e bisognerà spendere una cifra non proprio contenutissima per acquistarla che, ad oggi, è di circa 279 euro.

Tutto nella norma, insomma. Ma la vera novità la si nota quando si ruota l'aspirapolvere e si osservano con più attenzione le spazzole: sono di colore azzurro, sono due e ruotano in verso opposto per riuscire ad aspirare con più efficacia non solo lo sporco, ma soprattutto i peli degli animali domestici ed i capelli che vanno a finire sul pavimento. E, ve lo dico, fanno davvero la differenza.

E proprio come il T10 Plus, anche l'Ecovacs Deebot T9 AIVI integra un mop di tipo tradizionale, ma posizionato su una struttura in grado di vibrare (però per 400 volte al minuto e non 600 come l'altro modello) e che, come vedremo, garantisce un lavaggio del pavimento niente male.

Pulizia, lavaggio e funzioni avanzate

Ad animare l'Ecovacs Deebot T9 AIVI ci pensa lo stesso identico motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di 3000 Pa. Certo, non si tratta di uno di quei modelli super pompati con 5000 Pa di potenza d'aspirazione, ma in questo robot la differenza la fa senza ombra di dubbio il sistema di spazzole che, unito al sistema di intelligenza artificiale e mappatura che ottimizza profondamente la pulizia, lo rendono uno dei robot aspirapolvere più performanti in termini di aspirazione dello sporco, nonostante la rumorosità piuttosto contenuta che si aggira intorno ai 70 dB.

Si tratta di un sistema di spazzole fatasico, in grado di aspirare praticamente tutto ciò che trova sulla sua strada e che rende l'Ecovacs Deebot T9 AIVI uno dei miglior robot aspirapolvere in quanto ad aspirazione, con performance a tratti anche superiori rispetto ai modelli con motori da 5000 Pa.

I panni per il lavaggio sono in microfibra ed in confezione ce ne sono due, mentre per acquistare un kit di ricambio bisognerà spendere dai 20 ai 30 euro, a seconda delle offerte. Ed in quanto a lavaggio dei pavimenti, anche nell'Ecovacs Deebot T9 AIVI la tecnologia OZMO Pro la fa da padrone. In questo robot è stata integrata la seconda generazione della tanto apprezzata OZMO Pro, con la quale il mop collegato al dispositivo vibrerà fino a 480 volte al minuto: e devo dirlo, funziona bene.

Anche grazie all'elettrovalvola che permette di impostare tre livelli di distribuzione del flusso d'acqua, Ecovacs Deebot T9 AIVI fa un ottimo lavoro anche per quanto riguarda il lavaggio del pavimento che, certo, non è ai livelli dei modelli dotati di mop rotanti, ma che con la OZMO Pro 2.0 riesce a pulire davvero le superfici: per una pulizia migliore, in fase di configurazione io ho scelto di far fare una doppia passata al robot, ed i risultati sono più che buoni.

Il robot poi è in grado di riconoscere i tappeti, che verranno esclusi in maniera automatica durante il lavaggio e la capienza del serbatoio dell'acqua permetterà all'Ecovacs Deebot T9 AIVI di poter lavare circa 80 metri quadrati prima di dover essere ricaricato di acqua.

Applicazione

Come tutti i prodotti dell'azienda, anche l'Ecovacs Deebot T9 AIVI viene gestito con l'app Ecovacs Home. È un'app che conosciamo bene e che negli anni è diventata sempre più ottimizzata. Certo, continuano ad esserci dei piccoli problemi di traduzione, ma per il resto si tratta di un sistema che funziona decisamente bene.

Tramite l'app è possibile gestire le tipiche impostazioni del robot, come la quantità di acqua utilizzata, la potenza di aspirazione, la frequenza di pulizia dei due mocio etc. Si possono impostare pulizie programmate e si può cambiare la lingua parlata dal robot: insomma, in Ecovacs Home si trovano tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Ma non finisce qui: oltre alla possibilità di gestire la funzione di videocamera, con l'applicazione è possibile sfruttare ed impostare altre due novità, uniche nel loro genere. La prima è il riconoscimento degli oggetti, che ottimizza in maniera profonda tutto il processo di pulizia ed aggiramento degli ostacoli, mentre la seconda è una modalità destinata alla sicurezza in casa: Ecovacs Deebot T9 AIVI si trasforma in una vera e propria telecamera di sorveglianza e non solo permetterà di controllare in tempo reale il robot in fase di pulizia, ma con una funzione “sentinella” lo si potrà mandare a spasso per la casa, registrare clip oppure sfruttare l'audio a due canali.

Autonomia della batteria

La batteria dell'Ecovacs Deebot T9 AIVI è un'enorme 5200 mAh che, considerando la potenza di aspirazione di 3000 Pa, garantisce un'autonomia quasi da record. Con la minima potenza di aspirazione, questo robot può lavorare per circa tre ore, che diventano circa 2 con la massima potenza d'aspirazione e con il lavaggio dei pavimenti. Ed è inutile girarci intorno: è un'autonomia ottima.

Ma qui torniamo alla questione del contenitore dell'acqua: il vero limite di questo robot è che, in ambienti grandi, ci si troverà con la batteria carica ma con l'acqua terminata, e si sarà costretti a riempire il contenitore. Sia chiaro però: in ambienti fino a circa 120 metri quadrati, l'acqua contenuta nel robot sarà più che sufficiente.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot T9 AIVI è di 599,00 euro su Amazon ma, tramite il box che trovate in basso, potreste acquistarlo con un doppio sconto che porterebbe il prezzo a 449,00 euro, ma riordate: per lo sconto cliccate su “Acquista ora” ed attivate il coupon direttamente nello store. Per la base di autosvuotamento invece, ci vorranno 279,00 euro.

E tirando le somme, il punto è questo: le spazzole con tecnologia AeroForce, il lavaggio Ozmo Pro 2.0 e, perché no, la tecnologia AIVI che è un plus molto interessante, lo rendono un prodotto di ottima qualità, soprattutto per chi ha in casa animali domestici o tappeti.

Ma, come ogni volta che mi capita un robot prodotto da un brand che sceglie questa soluzione, l'unica mia perplessità è sulla necessità di acquistare a parte la base di auto-svuotamento: avrei preferito un bundle più conveniente, in modo da averla inclusa in confezione.





