Lo store Xiaomi regala prodotti gratis con i saldi tech d’autunno!

Il mese di settembre sta giungendo lentamente al termine e ovviamente è arrivato il momento di dire addio all'estate e dare il benvenuto alla stagione autunnale. Un cambiamento di certo traumatico per alcuni, ma che sarà allietato da una serie di sconti. Apre le danze Xiaomi Store con il via ai saldi tech d'autunno 2022: ecco tutti i dettagli e come fare per risparmiare e ricevere prodotti gratis!

Xiaomi Store, al via i saldi tech d'autunno 2022: tutte le offerte e le promozioni disponibili

Come anticipato anche in apertura, l'inizio dell'autunno 2022 è anche l'occasione perfetta per risparmiare su Xiaomi, Redmi e POCO grazie ai saldi dello store ufficiale. In questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le promozioni e le iniziative attive nell'e-commerce del brand, insieme al periodo di riferimento.

Anche a questo giro lo store offre vari round, con differenti occasioni: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle offerte Xiaomi di settembre!

Il primo round di offerte

La prima carrellata di offerte dedicate ai saldi d'autunno 2022 di Xiaomi Store è disponibile fino al 28 settembre. Sono presenti vari dispositivi in sconto ma l'occasione più ghiotta è rappresentata dalla possibilità di ricevere prodotti gratis semplicemente facendo compere.

Per ottenere prodotti in regalo è necessario effettuare un ordine superiore ai 300€:

ricevi Xiaomi Router 4A gratis per ordini superiori ai 300€;

gratis per ordini superiori ai 300€; ricevi l'asciugacapelli Mi Ionic Air Dryer H300 per ordini superiori dai 350€;

per ordini superiori dai 350€; ricevi gli auricolari TWS Mi True Wireless Earphones 2 Pro per ordini superiori ai 450€.

La promozione è valida per tutti i prodotti, fatta eccezione per Xiaomi 12 Lite ed eventuali bundle presenti nel sito. Insomma, con questa prima iniziativa potete creare da soli il vostro bundle personalizzato. Un esempio? Xiaomi 11T Pro da 8/128 GB con l'asciugacapelli in regalo costa solo 399.9€!

Inoltre vi suggeriamo di provare sempre ad utilizzare i Mi Points (se ne avete) per un ulteriore risparmio. Di seguito trovate la pagina dell'iniziativa targata Xiaomi Store con tutti i prodotti tech protagonisti dei saldi d'autunno 2022!

