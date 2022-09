Lenovo Pad Pro 12.6: il gigante dei tablet torna in sconto su Banggood

Voglia di un tablet pensato per la produttività e l'intrattenimento, magari con un pannello di ampie dimensioni (per non perdere nemmeno un dettaglio)? Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, arrivato da noi come Tab P12 Pro, non si fa mancare nulla e vi fa risparmiare con quest'offerta con codice sconto su Banggood!

Codice sconto Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 (Tab P12 Pro): come risparmiare sull'acquisto del nuovo tablet

Come anticipato in apertura, il nuovo tablet colossale del brand è arrivato in Italia come Lenovo Tab P12 Pro; in questo caso si tratta della versione cinese Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, ma è comunque presente il supporto multi-lingua. Insomma, se puntate ad un terminale di grandi dimensioni e al risparmio, questa è la soluzione adatta!

Il tablet monta un ampio display AMOLED da 12.6″ con risoluzione QXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate a 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 870, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1 (espandibili).

Si tratta del modello solo Wi-Fi, ma comunque dotato di BT 5.2, Wi-Fi 6 ed NFC. Non manca nemmeno il GPS per la localizzazione satellitare.

Il tablet “colosso” Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6, o Tab P12 Pro se preferite, torna nuovamente in offerta ssu Banggood con un codice sconto dedicato. Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon -5% tramite questo link!

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il