Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 ufficiale: grande, potente e senza rinunce

Lenovo è sempre stato uno dei produttori di smartphone più attenti al mercato e già da tempo ha presentato alcune soluzioni tablet in grado di soddisfare non poco gli utenti in cerca di un terminare di questo tipo. Ma ora, con l'arrivo di Xiaomi Pad 5 si sono aperte le danze e nel giro di qualche mese – quasi sicuramente – saremo sommersi di tablet dai vari brand. Nel frattempo la rivale connazionale non ha di certo intenzione di demordere ed ha quindi lanciato Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche e prezzo del nuovo dispositivo!

Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6: tutto quello che cè da sapere

Design e display

Partendo ad osservare il look del nuovo Lenovo è possibile notare come il terminale sia in realtà la versione cinese del nostro Tab P12 Pro. Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 si presenta infatti come una versione maggiorata del modello Pro 2021 (lanciato durante quest'anno). Il display passa da 11.5″ a 12.6″ di diagonale, con risoluzione QXGA (2560 x 1600 pixel, 2K) e contrasto 10.000.000:1.

Anche stavolta abbiamo un pannello AMOLED E4 (prodotto da Samsung), ma il refresh rate sale da 90 a 120 Hz, con una frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz.

Per la luminosità troviamo un picco di 600 nit; non mancano il supporto HDR10+ e Dolby Vision, cosi come una copertura del 100% della gamma DCI-P3. Completano il quadro il DC Dimming e la certificazione TUV.

Il tablet è un campione per quanto riguarda le dimensioni: infatti, abbiamo solo 5.63 mm di spessore, per un peso di 565 grammi, nonostante le dimensioni siano piuttosto generose. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, è presente una porta USB Type-C 3.1 e l'aggancio magnetico per la penna. Il corpo è realizzato interamente in metallo.

Hardware e Software

Per quanto riguarda la parte hardware, abbiamo il ritorno dello Snapdragon 870, che quindi conferma l'alto target del tablet. Oltre a questo, abbiamo 8 GB RAM LPDDR5 e 256 GB UFS 3.1 di storage. Per il comparto fotografico, anche in questo caso ritroviamo una dual camera da 13 + 5 MP ed una selfie camera da 8 MP (con un modulo ToF aggiuntivo).

Il software che troviamo a bordo è l'interfaccia ZUI 13 basata su Android 11. In termini di batteria troviamo un'unità da 10.200 mAh con ricarica da 30W. Quanto all'audio, si ritrova 4 potenti speaker co-ingegnerizzati con JBL.

Oltre a questo, abbiamo novità molto interessanti in merito alla Type-C presente sul dispositivo. Infatti, come già detto, si tratta di uno standard USB 3.1 di seconda generazione, che oltre alla ricarica ed al trasferimento di dati, permette di utilizzare un'uscita video 4K/60 fps per un monitor di tale portata, rendendo lo XiaoXin Pad Pro un tablet dalle grandi potenzialità professionali e videoludiche.

Prezzo e data d'uscita

Il Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 è stato quindi lanciato in patria con un prezzo al cambio di circa 499€ (3.699 yuan), rendendolo sicuramente un tablet abbastanza competitivo sul mercato. Proprio merito al prezzo un parallelo con il nostro Tab P12 Pro è obbligatorio: la versione italiana è stata lanciata a 999€ e questo fa capire come a volte una traslazione da mercato a mercato cambi molte prospettive di acquisto. Una buona notizia per chi però punta al risparmio: la serie XiaoXin è spesso disponibile in offerta per noi occidentali su Banggood ed è probabile che anche questa versione non farà eccezione (e quindi… attendiamo con ansia di poter aggiungere alla lista!).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu