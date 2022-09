Lenovo M10 Plus (3a Gen) sfida i tablet di Realme e OPPO: display 2K, Dolby Atmos e molto altro

Lenovo ha lanciato un nuovo tablet che compete direttamente con Realme Pad X e OPPO Pad Air. Il dispositivo è dotato di uno schermo 2K di grandi dimensioni e di un suono Dolby Atmos, così da offrire un'esperienza multimediale di alto livello. Parliamo di Lenovo Tab M10 Plus (3a Generazione) in questo articolo.

Tutto quello che c'è da sapere su Lenovo Tab M10 Plus (3a Gen)

Il nuovo Lenovo Tab M10 Plus (3a generazione) è progettato per offrire un'esperienza multimediale di altissimo livello. Il tablet vanta un display LCD 2K IPS da 10.61″ certificato TUV Rheinland Low Blue Light, per cui una ridotta emissione di luce blu, in modo che gli utenti possano godersi meglio la visione di film o studiare più a lungo senza affaticare gli occhi.

Lenovo Tab M10 Plus (3a Generazione) è alimentato dal SoC Snapdragon 680 di Qualcomm, con processore octa-core e GPU Adreno 610. Il tutto è supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Questa configurazione offre un'esperienza multimediale di un buon livello e prestazioni di gioco superiori.

Il dispositivo è poi dotato di una batteria da 7.500 mAh che offre fino a 12 ore di autonomia. Tra le altre caratteristiche troviamo quattro altoparlanti Dolby Atmos, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.1, una porta USB-C e un mini-jack da 3.5 mm.

Lenovo Tab M10 Plus arriva con Android 12 a bordo, offre una modalità lettura, accesso a Google Kids Space ed è compatibile con la Lenovo Precision Pen 2, per scrivere, scarabocchiare, abbozzare e prendere appunti in modo più naturale.

Lenovo Tab M10 Plus (3a Generazione) – Disponibilità e prezzo

Lenovo Tab M10 Plus (3a Generazione) è stato lanciato in India in due varianti: solo Wi-Fi e LTE. Il tablet è disponibile nelle colorazioni Storm Grey e Frost Blue al prezzo di 19.999 rupie indiane (circa 250€ al cambio) per il modello Wi-Fi, e di 21.999 rupie (circa 275€) per quello LTE.

