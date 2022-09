Google: trovare la migliore carbonara in città sarà un gioco da ragazzi con questa nuova feature

Quante volte, prima di andare a cena o a pranzo con gli amici, siamo usciti con un'idea ben precisa: questa sera ho voglia di una bella carbonara; o ancora, oggi sono più per una zuppa vegana. Ma dove mangiare la migliore carbonara o zuppa vegana nelle vicinanze? Presto, a dircelo sarà Google.

Google renderà più semplice trovare i piatti che ci piacciono, e non solo

Il team di Google sta lavorando alla funzione di Piatti nelle vicinanze, che mostra le voci di menù di ristoranti che si trovano nelle vicinanze, appunto, con tanto di immagine, prezzo ed altri dettagli che possono essere rilevanti al fine della scelta.

I risultati verranno mostrati in una griglia a schermo intero che offre diversi filtri come “Piccante” e “Vegetariano” per indirizzare la ricerca verso risultati più specifici. Se si clicca su un risultato, verrà mostrata la descrizione del ristorante per quel piatto, oltre alle foto di Google Maps.

Oltre ciò, Google sta anche migliorando i menù digitali per renderli visivamente più ricchi e affidabili, con una serie di immagini in primo piano e un'etichettatura più precisa per piatti vegani e vegetariani. In futuro dovrebbero poi essere aggiunte altre voci inerenti a diete particolari.

Infine, il team di Mountain View sta anche migliorando l'esperienza di acquisto su Google. Se si cerca la parola “Compra/Negozio” seguito dall'articolo che si desidera, Google mostrerà un feed di prodotti, strumenti di ricerca e negozi nelle vicinanze in qualche modo collegati a quel determinato prodotto.

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando queste nuove funzionalità verranno rilasciate e se saranno limitate a mercati specifici.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il