Dove comprare Xiaomi CIVI 2, il selfie phone perfetto

Dopo due modelli identici (il secondo è arrivato come una sorta di upgrade), la serie di selfie phone di Xiaomi si rinnova con stile. Il nuovo dispositivo ha tutte le carte in regola per piacere: un design unico ed elegante, un corpo leggero e sottile, delle specifiche niente male ed una fotocamera frontale doppia con tanto di flash. Vi ha convinti? Allora andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi CIVI 2!

Xiaomi CIVI 2: dove comprare il nuovo selfie phone stiloso

Prima di procedere è bene fare un breve recap per conoscere meglio il terminale. CIVI 2 adotta uno stile particolarmente vistoso (nella colorazione bianca) ed un ampio schermo AMOLED con bordi curvi e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Si tratta di un selfie phone ed infatti abbiamo un doppia camera da 32 + 32 MP con grandangolo e varie migliorie software per gli autoscatti. Il modulo principale non è da meno, con un sensore IMX766 da 50 MP. Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 7 Gen 1, alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67W.+

Bello e stiloso: ma ora vediamo dove comprare Xiaomi CIVI 2, con un occhio al risparmio!

Per tutti i dettagli sul nuovo selfie phone lanciato in Cina date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente la MIUI 13 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato e servizi Google): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

Tutte le bande supportate 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26



