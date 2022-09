OPPO A17K sarà il prossimo budget phone: un leak svela tutto

Si torna a parlare di smartphone low budget con un nuovo modello in arrivo per la casa cinese. OPPO A17K sarà un dispositivo economico ed accessibile e in questo approfondimento cominciamo a tracciarne le caratteristiche complete grazie ai leak trapelati finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO A17K: tutto quello che sappiamo sul nuovo entry level

Design e display

A distanza di circa un mese dalle prime indiscrezioni (sotto forma di certificazioni) arriva un leak “definitivo” dedicato al prossimo budget phone di OPPO. Un insider ha pubblicato i dettagli completi di OPPO A17K, un entry level dal prezzo accessibile e dalle caratteristiche basilari.

Il design è ancora incerto: non ci sono immagini e non è dato di sapere se ritroveremo una fotocamera con layout quadrato (vista a bordo del predecessore). Frontalmente le cose non cambieranno; stando ai leak avremo un display LCD da 6.56″ HD+, ancora una volta con notch a goccia.

Il corpo dovrebbe avere uno spessore di 8.29 mm, con una scocca Gold o Black.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore del prossimo entry level OPPO A17K sarà – almeno secondo i leak – il chipset Helio G35 di MediaTek, soluzione di fascia bassa accompagnata da 3 GB di RAM (con 4 GB virtuali aggiuntivi) e 64 GB di storage.

[Exclusive] OPPO A17K 🇮🇳

3GB/64GB

4GB RAM expansion

6.56-inch HD+ waterdrop notch

8.29mm

5,000mAh/10W

Dirac 3.0

Helio G35

ColorOS 12/Android 12

5MP front

8MP rear

Price around Rs 10,000

Gold, Black colours

Launching next month#OPPO #OPPOA17K — Mukul Sharma (@stufflistings) September 28, 2022

I leak continuano con la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W, il supporto audio Dirac 3.0, una fotocamera da 8 MP ed un modulo selfie da 5 MP, Android 12 sotto forma di ColorOS 12.

OPPO A17K – Prezzo e uscita

Passando all'uscita di OPPO A17K, il lancio sarebbe previsto nel corso del mese di ottobre, ad un prezzo intorno ai 127€ al cambio attuale (ossia 10.000 rupie, dato che parliamo del debutto in India).

[su_google