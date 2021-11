OPPO A16K ufficiale: nuovo modello nel mercato entry-level

Dopo i modelli A16 e A16S, disponibili anche in Italia, la compagnia cinese continua ad arricchire il catalogo della gamma con OPPO A16K. Il nuovo dispositivo di fascia medio/bassa è stato presentato ufficialmente, perciò vi spiego quali sono le novità per scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

OPPO A16K ufficiale: tutto quello che sappiamo

Design e display

Com'è facile intuire osservando il nuovo smartphone, OPPO A16K si presenta come una soluzione low-budget, caratterizzata da uno stile essenziale. Frontalmente trova spazio un display HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 da 6,52″ di diagonale, con un notch a goccia per contenere la selfie camera da 5 MP. Non è presente il lettore d'impronte digitali e per la sicurezza bisognerà affidarsi al riconoscimento facciale 2D o al classico PIN/pattern. Le dimensioni sono di 163,8 x 75,6 x 7,85 mm per un peso di 190 grammi.

Hardware e fotocamera

Similmente al modello A16, anche OPPO A16K è mosso dal chipset MediaTek Helio G35, chipset a 12 nm con CPU octa-core Cortex-A53 (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU PowerVR GE8320. È accompagnato da 3/4 GB di RAM LPDDR4X e 32/64 GB di storage espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico si basa su di un singolo sensore da 13 MP (il secondo foro è fittizio e presenta la dicitura AI), con flash LED, mentre per la batteria è presente un'unità da 4.230 mAh con ricarica da 10W tramite microUSB. Lato software è presente Android 11 sotto forma di ColorOS 11.1, mentre la connettività comprende dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou e ingresso mini-jack.

OPPO A16K – Prezzo e disponibilità

OPPO A16K è stato presentato ufficialmente in Asia, con un prezzo di 6.999 PHP per le Filippine, pari a circa 120€.

