Arriva il Singles Day di Huawei: occasioni tech per tutti i gusti!

Il Singles Day è uno dei momenti più attesi dell'anno e non un semplice apripista per il Black Friday (che ricordiamo, cade a fine novembre). Si tratta di una festa cinese introdotta nel 1993 che in breve tempo è diventata un vero e proprio cult per quanto riguarda le offerte digitali, fino ad essere considerata una delle più grandi celebrazioni al mondo dedicate agli acquisti online (qui trovate tutti i dettagli di questa festa). Tutti i più importanti brand hanno ormai imparato a festeggiare alla grande il Singles Day 11.11 e Huawei Store non fa di certo eccezione: il portale ufficiale del colosso tech cinese ha preparato tutta una serie di offerte su smartphone, smartwatch, notebook, cuffie e non solo, per vivere al meglio uno degli eventi più importanti per gli amanti del risparmio!

Huawei Store festeggia il Singles Day 11.11 con una pioggia di offerte per tutti i gusti

Ma come funziona la promozione di Huawei Store dedicata al Singles Day 11.11? Per l'occasione, l'e-shop ufficiale ha annunciato una serie di Flash Sale: le offerte lampo (ma anche con codice sconto) saranno distribuite per tutto il periodo promozione e vedranno grandi protagonisti tech a marchio Huawei. Il primo periodo di sconti Flash Sale parte oggi – 8 novembre – mentre l'iniziativa promozionale durerà fino al 17 novembre. Avete quindi poco più di una settimana per approfittare delle occasioni ghiotte di Huawei Store!

Ovviamente non mancheranno nomi ben noti, come l'ultimissimo Huawei Nova 9 (fresco di lancio). Per chi cerca un tablet Android votato alla produttività, questa sarà l'occasione perfetta per mettere le mani su MatePad 11 (in bundle con Smart Magnetic Keyboard e M- Pencil) ma non mancheranno prodotti come il monitor da gaming MateView GT 27. Inoltre c'è spazio anche per notebook e cuffie: impossibile non citare MateBook D14 e le intramontabili FreeBuds Pro!

Quindi, ricapitolando, il Singles Day 11.11 di Huawei Store durerà fino al 17 novembre e per tutto il periodo promozionale l'e-shop metterà a disposizione varie offerte lampo. Per essere certi di non perdere nessuna occasione è bene dare un'occhiata allo store ogni giorno, in modo da essere sempre aggiornati sui Flash Sale del momento. Di seguito trovate il link alla pagina dell'iniziativa: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock!

Risparmia su tutto il catalogo di Huawei Store con questo codice sconto

Le iniziative promozionali di Huawei Store non finiscono qui: fino al 17 novembre, termine ultimo per i festeggiamenti dedicati al Singles Day 11.11, è possibile utilizzare il codice sconto ASTORE11HW per risparmiare su tutto il catalogo dello shop. Il coupon va applicato all'interno del carrello, prima di procedere con l'acquisto, e permette di beneficiare di uno sconto dell'11%.

