OPPO A16 e A16S ufficiali in Italia: si parte da 179€

Dopo il lancio del potente OPPO K9 5G e della nuova serie Reno 6, la casa produttrice ha rimpolpato anche la fascia base con un prodotto più modesto, OPPO A16 (per ora disponibile solo nel mercato asiatico). Si tratta del successore diretto di un OPPO A15 che arrivò sugli scaffali ad un prezzo di poco superiore ai 100€: e infatti si punta ancora forte su questo aspetto, con uno smartphone entry level che si sa difendere, specie per la cifra a cui è proposto.

Aggiornamento 06/08: arriva il comunicato per la commercializzazione in Italia e oltre a OPPO A16 c'è anche A16S. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO A16 ufficiale: tutte le novità per la fascia entry-level

Design e display

Se sul davanti OPPO A15 e A16 sono praticamente identici, il nuovo esponente budget-friendly di OPPO presenta alcune differenze rispetto al suo predecessore. In primis lo spostamento del sensore di sblocco biometrico, adesso implementato sotto forma di sensore d'impronte laterale nel tasto d'accensione. Vediamo cambiata anche la forma del modulo fotografico, adesso meno quadrato e più rettangolare per ospitare i sensori disposti in senso verticale.

Lo smartphone abotta un display LCD IPS da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) con un refresh rate a 60 Hz, rapporto in 20:9 e densità di 269 PPI.

Hardware e fotocamera

Il chipset che alimenta OPPO A16 è il MediaTek Helio G35. Realizzato a 12 nm, è un SoC con CPU octa-core ARM Cortex-A53 (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU PowerVR GE8320 fino a 680 MHz. Un salto in avanti del +12% lato CPU, mentre lato memorie abbiamo 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile via microSD. A fornire energia, una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica 10W. Il software è aggiornato alla sua ultima versione, ovvero Android 11 personalizzato dalla ColorOS 11.

Per la fotocamera, resta sostanzialmente invariata: similmente al precedente A15 troviamo di nuovo un triplo modulo da 13+2+2 MP (con mono e macro). La selfie camera è un sensore da 8 MP. Per quanto riguarda la connettività, OPPO A16 offre supporto dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, un jack audio da 3,5 mm e una porta USB Type-C.

Prezzo e disponibilità

OPPO A16 arriva ufficialmente in Italia ad un prezzo di 179,99€, nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue, e sarà disponibile a breve su Amazon e nelle principali catene. Come anticipato, per l'Italia ci sarà anche OPPO A16s, le cui specifiche e colori sono invariati, cambia soltanto la disponibilità sul mercato: costa 189,99€ e sarà venduto tramite operatori telefonici.

