Realme GT Neo 2, Pad, C21Y e C25Y: data ufficiale per l’Italia

Era agosto quando veniva portata in Italia la serie GT Master, ma Realme si sta preparando a rinnovare il suo catalogo. La fascia alta darà il benvenuto al nuovo Realme GT Neo 2 (di cui abbiamo da poco scoperto il prezzo), mentre a quella più low-cost saranno aggiunti C25Y e C21Y. Per non parlare di Realme Pad: il primo tablet della compagnia sta per arrivare anche qua da noi, arricchendo la scelta nel segmento dei tablet Android economici. Finora non sapevamo quando sarebbero stati presentati ufficialmente, ma adesso la divisione italiana ha scoperto le carte in tavola.

Realme prepara un evento ricco di novità, fra GT Neo 2, Pad e non solo

Il prossimo 15 novembre sarà il gran giorno per Realme, che porterà in Europa le sue ultime uscite in ambito smartphone e tablet. Per molti la novità principale sarà quasi sicuramente Realme Pad, che dovrebbe presentarsi nel settore dei tablet con una scheda tecnica di fascia medio/bassa. Le sue specifiche comprendono uno schermo IPS da 10,4″ Full HD+, MediaTek Helio G80 a 2 GHz, 3/4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, una 7.100 mAh con ricarica 18W e quattro speaker stereo. Uso il condizionale perché in realtà, stando ai leak, il tablet potrebbe arrivare in Europa con specifiche ben migliori.

Non ci saranno sorprese, invece, per Realme GT Neo 2. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,62″ Full HD+ a 120 Hz, Snapdragon 870 5G, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, tripla fotocamera da 64+8+2 MP, speaker stereo e batteria da 5.000 mAh a 65W.

Più modesti saranno Realme C25Y e C21Y, entrambi caratterizzati da schermo IPS da 6,5″ HD+ a 60 Hz, Unisoc T610 a 1,8 GHz e una batteria da 5.000 mAh. Cambiano i tagli di memoria, da 4/64 e 4/128 GB per C25Y e da 3/32 GB e 4/64 GB per C21Y, e le fotocamere, da 50+2+2 MP e selfie cam da 8 MP su C25Y e da 13+2+2 MP e selfie cam da 5 MP per C21Y.

