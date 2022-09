Xiaomi CIVI 2: il ritorno del Selfie Phone raffinato si fa più vicino

La gamma CIVI sta per sfornare un nuovo modello, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina. I leak su Xiaomi CIVI 2, il prossimo Selfie Phone della compagnia, si fanno man mano più frequenti, così come i dettagli su nuove certificazioni: andiamo a scoprire quali potrebbero essere le novità introdotte sul fronte del design e delle specifiche tecniche, insieme alle voci sulla possibile uscita ed un prezzo di vendita!

Aggiornamento 08/09: ancora una certificazione per il selfie phone. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi CIVI 2: spuntano i primi dettagli del prossimo Selfie Phone

Design e display

CIVI 1S

Per chi non lo sapesse, la famiglia CIVI (che ad oggi conta due modelli) è incentrata principalmente su stile e selfie. Il primo capitolo è arrivato con un design elegante ed un peso super contenuto, e ovviamente con un focus sugli autoscatti.

Negli scorsi mesi abbiamo avuto CIVI 1S: si è trattato principalmente di un upgrade del predecessore, con uno stile identico e minuscole migliorie nelle specifiche.

Il grande passo in avanti dovrebbe avvenire con Xiaomi CIVI 2, protagonista di varie indiscrezioni. DigitalChatStation ha anticipato alcuni dettagli in merito ad un terminale che sembra essere proprio il prossimo Selfie Phone di Xiaomi.

Frontalmente dovremmo trovare un pannello OLED con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, supporto Dolby Vision ed un lettore d'impronte sotto lo schermo. Non viene fatta menzione di eventuali bordi curvi, ma l'insider assicura che ritroveremo un corpo leggero e sottile (CIVI 1S misura 6.89 mm per un peso di 166 grammi).

Purtroppo non ci sono dettagli in merito al design e non è dato di sapere se ci sarà un cambio di look leggero o totale.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando all'hardware, il leaker parla del chipset SM74XX, che dovrebbe fare riferimento al recente Snapdragon 7 Gen 1. Non viene specificata la capienza della batteria, ma sembra che avremo un miglioramento della ricarica rapida: si passerà dai 55W di CIVI 1S a 67W, come mostrato anche da una certificazione.

Per il comparto fotografico troveremo varie novità (sia fronte che retro) ma non ci sono informazioni e l'insider non si è sbottonato per nulla. Ovviamente ci aspettiamo il ritorno di caratteristiche come la tecnologia CyberFocus (per il tracciamento degli occhi, un ulteriore miglioria. per i selfie) e la modalità bellezza avanzata.

Xiaomi CIVI 2 – Prezzo e uscita

Ma quando sarà lanciato Xiaomi CIVI 2? Dato che il modello attuale è stato presentato ad aprile, un ipotetico debutto a settembre (lo stesso mese in cui fu lanciato il primo capitolo) non sarebbe poi così irreale. Comunque il dispositivo è stato protagonista di alcune certificazioni (con la sigla 2209129SC), quindi sembra chiaro che il debutto è atteso entro fine anno.

Non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo di Xiaomi CIVI 2: il precedente 1S è stato lanciato a partire da circa 330€ al cambio attuale (2.299 yuan), quindi è probabile che avremo una cifra leggermente maggiore (in base alle novità introdotte).

