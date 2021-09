Xiaomi CIVI è ufficiale e promette selfie da paura

Ne abbiamo parlato tantissimo ed ora finalmente il nuovo modello della serie CC è qui, anche se in veste rinnovata. La gamma, infatti, è stata sostituita dal nuovo Xiaomi CIVI, quello che dovrebbe essere il capostipite di una famiglia tutta incentrata sugli autoscatti, lo stile e la leggerezza!

Xiaomi CIVI è il nuovo selfie phone dal look super accattivante

Non a caso il punto di forza di Xiaomi CIVI è proprio il suo corpo super ottimizzato. Il nuovo smartphone arriva con un peso di appena 166 grammi ed uno spessore di 6.98 mm; inoltre il mento è il più sottile mai visto su uno smartphone del brand, dettaglio che rende la parte frontale ancora più bella da vedere. Il display è un'unità OLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e lettore d'impronte integrato. Ma anche il retro si lascia guardare: l'azienda cinese ha optato per un design inedito della fotocamera ed una back cover realizzata in vetro AG, ossia un pannello opaco (quindi anti-impronte) ma con una finitura brillante. L'effetto finale è di certo uno spettacolo per chi ama il genere.

Il comparto fotografico offre un sensore Samsung da 64 MP, con grandangolo e macro, ma il pezzo fronte è di certo la selfie camera. Frontalmente, in un foro sottile, trova spazio un sensore da 32 MP, per la prima volta dotato di autofocus e modalità bellezza avanzata: il dispositivo promette autoscatti top, con una definizione migliore ed ancora più precisi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 778G, alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 55W.

Il nuovo Xiaomi CIVI è in vendita in Cina con prezzi a partire da 2.799 yuan, circa 370€ al cambio attuale, mentre per i tagli di memoria sia parte da 8/128 GB, fino ad un massimo di 12/256 GB.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi del nuovo Xiaomi CIVI? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

