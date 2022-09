Xiaomi CIVI 2 ufficiale: il Selfie Phone che mancava, bellissimo e stiloso!

Ne abbiamo parlato tanto e alla fine Xiaomi CIVI 2 è ufficiale: il Selfie Phone definitivo della compagnia cinese è stato lanciato in patria. Uno smartphone senza compromessi che mira ad offrire caratteristiche di buon livello, un super display, una fotocamera frontale al top ed un look unico.

Xiaomi CIVI 2 è arrivato: un concentrato di eleganza e potenza

L'ultimo arrivato in casa Xiaomi strizza l'occhio al pubblico femminile, anche se in realtà il dispositivo è oggettivamente bello da guardare. Leggero, sottile, con uno stile che guarda alla serie 12, Xiaomi CIVI 2 ha tanto da dire grazie a varie migliorie rispetto alla prima generazione.

Abbiamo un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ con bordi Dual Edge, refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Il lettore d'impronte è sotto il panello mentre la selfie camera doppia da 32 + 32 MP è inserita in un foro a pillora.

A proposito di selfie, il secondo sensore è un grandangolo (100°) e sono presenti varie funzioni per migliorare gli autoscatti: autofocus, modalità bellezza ed altro ancora.

La fotocamera principale è un triplo modulo da 50 + 20 + 2 MP con grandangolo, macro ed un sensore IMX766 di Sony (quello visto a bordo di Xiaomi 12, per intenderci).

Il resto delle caratteristiche comprende lo Snapdragon 7 Gen 1, un sistema di raffreddamento al liquido avanzato, una batteria da 4.500 mAh e la ricarica da 67W.

Il nuovo Xiaomi CIVI 2 ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di circa 350€ al cambio attuale: un dispositivo completo ed accessibile, ricco di stile. Oltre al modello standard è stata mostrata anche la versione speciale Hello Kitty, con una cover elegantissima ed una confezione contenente vari gadget.

Volete conoscere tutte le novità di Xiaomi CIVI 2? Allora eccovi il nostro approfondimento dedicato al Selfie Phone!

