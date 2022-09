Questo non è un rossetto, ma la nuova Power Bank compatta di Xiaomi

Il recente evento Xiaomi tenutosi in patria ha portato con sé alcune novità. Abbiamo avuto il lancio di CIVI 2, smartphone particolarmente atteso per le sue qualità fotografiche ed il suo stile unico (disponibile anche in versione Hello Hitty). Tuttavia questa è stata anche l'occasione per presentare Xiaomi Lipstick Power Bank, un nuovo accessorio leggero, compatto e super stiloso!

Xiaomi Lipstick Power Bank: caratteristiche e prezzo del nuovo gadget elegante

La casa di Lei Jun è conosciuta generalmente per i suoi prodotti caratterizzati da un design minimale e sobrio; ciò, però, non vuol dire che manchi l'eleganza, come nel caso di Xiaomi Lipstick Power Bank. Si tratta infatti di un prodotto compatto e leggero, con una gradevole colorazione sfumata celeste e rosa (che dona un tocco di classe).

Sembra un rossetto, ma in realtà (come il nome lascia intendere) si tratta di una power bank da 5.000 mAh con una potenza di 20W e un ingresso Type-C. Il dispositivo misura 94.5 x 30.6 mm e pesa 127 grammi.

Il nuovo Xiaomi Lipstick Power Bank è stato lanciato in Cina al prezzo di soli 129 yuan, ossia circa 18€ al cambio attuale. Il dispositivo è stato presentato insieme a Xiaomi CIVI 2, il nuovo Selfie Phone della compagnia di Lei Jun: sembra pensato apposta per fare da gadget aggiuntivo allo smartphone!

