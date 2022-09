Redmi K60: ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 2?

Torniamo a parlare di Redmi K60. Dopo i rumors di qualche giorno fa secondo i quali la prossima famiglia di smartphone potrebbe adottare lo stesso display 2K della generazione precedente, le indiscrezioni colpiscono questa volta la tecnologia di ricarica e il processore di Redmi K60 e K60 Pro.

Redmi K60 Pro potrebbe arrivare con lo Snapdragon 8 Gen 2

Stando a quanto riferito dal blogger Digital Chat Station, rispetto alla serie precedente, Redmi K60 potrebbe supportare una potenza di ricarica compresa tra i 67 W e i 120 W (Redmi K50, invece, offre una ricarica rapida cablata da 67 W, mentre è la sola versione Pro supporta la tecnologia a 120 W).

Oltre ciò, il noto leaker è tornato a parlare del chipset che alimenterà la serie. Secondo i rumors precedenti, Xiaomi potrebbe adottare una strategia di miscelazione per offrire ai consumatori più opportunità di scelta. E quindi, un SoC MediaTek Dimensity 8200 sul modello base, mentre Redmi K60 Pro potrebbe prediligere una piattaforma Qualcomm. Si è anche parlato di un probabile ritorno di un modello Pro+ o ad una variante Gaming, con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2.

Voci più recenti vogliono che il brand metta in campo una strategia differente, con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ad alimentare il modello base, ed il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 su Redmi K60 Pro.

Per quanto affidabile possa essere il canale Digital Chat Station, al momento, tuttavia, queste sono solo indiscrezioni e in quanto tali vanno prese un po' con le pinze. Il lancio dei nuovi smartphone Redmi della serie K60 è atteso per i primo trimestre del prossimo anno.

