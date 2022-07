Redmi punta ad una serie K60 con chipset a tutta potenza

Il fatto che Redmi stia già iniziando a pensare alla serie K60 è ormai quasi un fatto, ma su quali possano essere i chipset previsti, mancavano ancora dettagli. Grazie però ad un nuovo leak, apprendiamo le possibili soluzioni hardware previste sui prossimi modelli flagship del brand di Xiaomi.

Redmi K60: meno MediaTek, più Snapdragon tra i chipset

Cosa apprendiamo dal leak di Digital Chat Station in merito ai SoC dei prossimi top gamma Redmi? Il leaker ci spiega che K60, K60 Pro e immaginiamo anche un possibile K60 Gaming, possano dividersi con chipset che puntano al massimo in termini di prestazioni. Egli parla anzitutto di un MediaTek Dimensity 8200 per il modello base, che proverà a replicare il successo dell'8100 sul K50.

Proseguendo, il Dimensity 9000 potrebbe essere sostituito dallo Snapdragon 8+ Gen 1, quindi replicando quanto vedremo con K50S Pro, sul prossimo K60 Pro. Infine, il possibile modello Gaming o chissà, un rientrante modello Pro+ potrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 2. Insomma, un quadro per Redmi davvero interessante, che ci mostra quanto il brand creda nei suoi mezzi e in quanto raccoglie in termini di vendite.

Purtroppo, al momento è presto per parlare di conferme in merito alla serie Redmi K60, in quanto il brand non la lancerà prima del 2023, come anticipato dal leaker sopra citato. In realtà, è anche logico, visto che la serie K50 è arrivata a inizio 2022.

