Xiaomi ha lanciato il suo miglior purificatore d’aria: arriva Mijia Air Purifier Ultra

Un evento di presentazioni molto interessante per Xiaomi, che oltre al suo bellissimo CIVI 2, ha lanciato anche altri prodotti smart come il suo nuovo purificatore d'aria, probabilmente il migliore mai lanciato dal brand. Si tratta del Mijia Air Purifier Ultra, che si piazza tra gli assoluti top gamma del settore con un prezzo tutto sommato competitivo.

Xiaomi Mijia Purifier Ultra: tutto sul nuovo purificatore d'aria premium

Per conoscere il nuovo modello di purificatore, bisogna partire dal suo design. Ha sicuramente un aspetto molto differente da ciò che siamo abituati a vedere nella sua categoria, in un incrocio di stile e scienza di alto livello che lo proiettano verso la fascia più alta del mercato.

Ma dopo il fattore estetico, c'è sicuramente il fatto che abbia delle feature importanti. Abbiamo un sistema di purificazione ad effetto completo, visto che abbiamo un processo a 7 strati che elimina il 99.99% dei batteri con una rimozione delle aldeidi studiata dall'Accademia delle Scienze Cinese. In più, l'impatto di purificazione è davvero importante, considerando che una purificazione di un ambiente di 90 m2 viene compiuta in circa 17 minuti.

Ma quando costa il nuovo modello? Il purificatore d'aria Xiaomi Mijia Air Purifier Ultra arriva nel mercato cinese costa circa 697€ (4.799 yuan), che per quanto offre è sicuramente inquadrato nella categoria top del settore. Non sappiamo se il brand lo porterà poi nel mercato Global, anche se per modelli di questo tipo è abbastanza difficile.

