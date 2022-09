Il nuovo cuociriso Xiaomi è smart, trasparente ed ha 7 modalità di cottura

Questa mattinata si è rivelata particolarmente prolifica per Xiaomi: non solo il nuovo CIVI 2, selfie phone caratterizzato da uno stile unico ed un talento naturale per gli autoscatti, ma c'è spazio anche per vari prodotti. Tra questi, un occhio alla cucina con il cuociriso smart Xiaomi Mijia Transparent Steam Rice Cooker: si tratta di una soluzione economica che porta una novità per la serie di accessori del brand.

Xiaomi Mijia Transparent Steam Rice Cooker: caratteristiche e prezzo del nuovo cuociriso smart

L'ultimo cuociriso intelligente targato Xiaomi rinnova lo stile di questa tipologia di prodotti introducendo un corpo centrale trasparente. In questo modo è possibile controllare la cottura direttamente a vista, con uno spazio di visualizzazione a 300°: l'intero processo di trasformazione dei cibi è più che visibile!

La parte superiore ospita un piccolo display OLED per visualizzare lo stato del dispositivo, la ricetta in corso e tutti i vari parametri. L'interno ospita un contenitore da 4 litri realizzato in vetro borosilicato: non contiene sostanze nocive ed è altamente resistente (specialmente alle prese con l'alternanza tra caldo e freddo).

Per la cottura a vapore del riso è necessario utilizzare un contenitore aggiuntivo in acciaio inossidabile per alimenti, dalla capienza di 1.6 litri (circa 6 ciotole di riso).

Xiaomi Mijia Transparent Steam Rice Cooker offre 7 modalità di cottura e può essere collegato allo smartphone per controlli e monitoraggio da remoto (è presente anche l'NFC).

Oltre al selfie phone CIVI 2 e al Power Bank in stile rossetto, la compagnia cinese ha lanciato anche il nuovo cuociriso smart Xiaomi Mijia Transparent Steam Rice Cooker, al prezzo di circa 86€ al cambio (599 yuan, per l'esattezza).

