Xiaomi rinnova il suo cuociriso smart: nuovo stile e nuove funzioni!

Ricordate il pratico cuociriso di Xiaomi, accessorio imprescindibile per gli appassionati della casa di Lei Jun amanti della cucina orientale (e non)? L'azienda cinese ha pensato bene di lanciare una versione rinnovata, con uno stile leggermente più elegante e nuove funzionalità: ecco tutto su caratteristiche e prezzo di Xiaomi Mi Smart Rica Cooker 2021, soluzione da 3L con tanto di supporto NFC.

Xiaomi Mi Smart Rice Cooker 3L NFC: caratteristiche, novità e prezzo

In merito alle caratteristiche, a questo giro il cuociriso Xiaomi Mijia guadagna un display dotato di una maggiore visibilità ed uno stile generale leggermente più elegante, seppur caratterizzato da linee minimali e dalla solita colorazione bianca, tipica del brand. La nuova incarnazione di Xiaomi Mi Rice Cooker ha una capacità da 3L e presenta un rivestimento antiaderente, pensato per una distribuzione ottimale del calore all'interno del vano.

La casa cinese ha apportato alcune migliorie alla struttura del sistema di riscaldamento, in modo da ottenere una cottura impeccabile. Oltre al display la parte superiore ospita anche 4 pulsanti per i vari controlli. Ciliegina sulla torta, Xiaomi Mi Rice Cooker offre il supporto Wi-Fi ed NFC: in questo modo basta una semplice contatto tra smartphone e dispositivo per “caricare” la ricetta che più vi aggrada.

Il prezzo del nuovo cuociriso Xiaomi Mi Smart Rice Cooker 3L NFC è di circa 59€ al cambio attuale, ossia 449 yuan; le vendite in patria partiranno dal 21 luglio. Per un possibile debutto alle nostre latitudini siamo fiduciosi per i soliti store: il primo capitolo è stato un successo anche per noi occidentali, quindi è probabile che vedremo anche questo nuovo modello!

