Realme, il visore VR sarà realtà: indizio ufficiale

L'ultima volta che abbiamo accostato le parole Realme e VR fu quando il brand presentò al mondo la sua mascotte Realmeow. Da lì, le speranze di vedere la realtà virtuale del marchio in Giallo sembravano minime. Eppure, da un teaser è venuto fuori l'indizio che ci porta al primo visore VR di Realme, stavolta per davvero.

Realme: ecco come sarà il visore VR del brand

Dalle immagini che scorgiamo nel video teaser per l'arrivo di Realme Watch 2 Pro in India, possiamo vedere che il visore è effettivamente minimale come i vari modelli a cui siamo abituati in altre marche. E quindi, policarbonato nero e vano per contenere lo smartphone. Inoltre, l'attacco alla testa è trilaterale, così da avere una stabilità maggiore.

Curiosa però è la rotellina di poco posteriore al vano per il dispositivo, che potrebbe essere utilizzata per regolare l'angolo di visione e varie altre cose. Per le specifiche, ovviamente, non ci sono ancora indicazioni né ufficiali, né da leak, in quanto è stato più un indizio “involontario” piuttosto che qualcosa di annunciato.

A dire la verità, se proprio vogliamo scavare a fondo, l'unico indizio vero sull'uscita del visore VR di Realme ci indica che il paese di debutto, come spesso e volentieri accade, dovrebbe essere proprio l'India, diventata ormai patria del brand in Giallo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu