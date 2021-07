Doogee N40 Pro pronto ad un debutto scoppiettante: si parte già in sconto!

La scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con il nuovo Doogee N40 Pro, budget phone dal look ispirato ed un prezzo super accessibile. Se vi siete persi qualche dettaglio torniamo a parlare di questo dispositivo in arrivo, insieme ai primi dettagli sull'offerta lancio che sarà disponibile su AliExpress il giorno del debutto.

Doogee N40 Pro in offerta lancio: ecco tutti i dettagli sul prezzo al debutto

Per quanto riguarda le specifiche, Doogee N40 Pro adotta un chipset Helio P60, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. Come si evince anche dalle immagini, il design del nuovo budget phone della casa cinese si presenta abbastanza ispirato (per il modulo fotografico), mentre la cover presenta una texture in simil-pelle, ruvida al tatto. Il display da 6.52″ è dotato di un notch a goccia, con una selfie camera da 16 MP.

Uno dei punti di forza del dispositivo è la batteria, una capiente unità da 6.380 mAh (ci troviamo quindi alle prese con un battery phone). Per concludere, vi segnaliamo la presenza di una Quad Camera da 20 + 8 + 8 + 2 MP.

Il nuovo Doogee N40 Pro sarà in vendita su AliExpress a partire dal prossimo 26 luglio: qui trovate la pagina dedicata al dispositivo. Fino al 28 luglio sarà possibile acquistare il dispositivo in offerta lancio. Il prezzo scenderà a 129.99$, ossia circa 110€ al cambio; comunque ci saranno vari ribassi, con coupon messi a disposizione dello store ufficiale di Doogee di AliExpress. Date un'occhiata alla pagina del prodotto dal 26 luglio!

Se siete curiosi di sapere di più sul nuovo budget phone, date uno sguardo alla pagina presente sul sito ufficiale del brand mentre qui trovate altre iniziative promozionali.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu