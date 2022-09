vivo X80 Pro+ cancellato: niente super top di gamma in vista?

Dopo il debutto della serie X80, sia in patria che alle nostre latitudini, gli appassionati hanno notato la mancanza di un modello ultra-premium. Ora un nuovo leak svela che fine ha fatto vivo X80 Pro+: il vero top di gamma della famiglia sarebbe stato cancellato ma niente paura perché il futuro non dovrebbe essere a rischio.

vivo X80 Pro+ non si farà: quale sarà il futuro della gamma top

A dare la notizia sono i colleghi di GSMArena, gli stessi che hanno il via alle voci in merito all'uscita di un modello Plus. Stando a quanto rivelato dalla stessa compagnia – tramite un portavoce raggiunto in occasione del lancio del pieghevole X Fold+ – vivo X80 Pro+ è stato cancellato. Per i più timorosi, subito a pensare ad una possibile crisi, niente paura: si tratterebbe di una normalissima mossa commerciale.

La gamma X70 è stata lanciata a settembre 2021 mentre la serie X80 ha fatto capolino ad aprile 2022. Facendo due conti è ormai tempo della prossima gamma top di vivo, quindi non avrebbe senso un eventuale X80 Pro+.

Non c'è ancora una finestra di lancio precisa, ma vivo X90 Pro+ dovrebbe arrivare – stando ai leak – entro dicembre; inoltre le prime indiscrezioni parlano di un comparto fotografico stellare, con nulla da invidiare a futuri rivali del calibro di Samsung Galaxy S23 Ultra, e della presenza dello Snapdragon 8 Gen 2.

Il presunto X80 Pro+ avrebbe avuto a bordo lo Snapdragon 8+ Gen 1, con una fotocamera migliorata ed altre chicche. Tuttavia i vari ritardi avrebbero convinto vivo a passare direttamente alla generazione successiva.

Volete saperne di più su vivo X80 Pro? Allora eccovi la nostra recensione del top di gamma!

