Xiaomi 12 Lite è il Selfie Phone perfetto grazie a questa chicca “nascosta”

Dopo il debutto in alcuni mercati selezionati, il piccolo della serie 12 di Xiaomi è stato presentato anche in versione Global ed ha fatto capolino in Italia. Si tratta di un mid-range interessante, che sembra avere tanto da dire; tuttavia, forse complice un lancio un po' troppo frettoloso, qualcuno ha dimenticato un dettaglio importante, che rendere Xiaomi 12 Lite un selfie phone provetto!

Xiaomi 12 Lite potrebbe essere il selfie phone che stavate aspettando

Nonostante il debutto dei Xiaomi 12 Lite, una delle funzionalità più interessanti del dispositivo è passata quasi inosservata, magari riportata senza troppi fronzoli (o in alcuni casi senza essere minimamente citata). Infatti il piccolo della famiglia top si atteggia a selfie phone sfoggiando niente meno che un doppio flash LED frontale (come il recente vivo V23 5G). I due moduli sono integrati lungo il bordo superiore della parte frontale, a filo con il frame perimetrale. Basta un semplice tocco per illuminare il volto anche nelle situazioni più buie, per autoscatti perfetti.

Non manca poi la messa a fuoco con autofocus ed eye tracking, così come lo zoom selfie per ingrandire i dettagli senza la necessità di avvicinare il telefono al viso. Ricordiamo infine che è presente un sensore da 32 MP con apertura f/2.45 mentre il comparto principale comprende una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP con Samsung HM6, grandangolo e macro.

Quali sono gli smartphone Xiaomi dotati di un flash LED frontale (fisico)? Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria (come del resto ne abbiamo avuto necessità anche noi), eccovi un pratico elenco che riporta i modelli della casa di Lei Jun dotati di questa funzionalità.

Li ricordavate tutti oppure anche voi avevate dei “vuoti”? Comunque è sicuramente un gradito ritorno per gli amanti di Xiaomi e degli autoscatti: fateci sapere cosa ne pensate del nuovo 12 Lite e se state pensando di acquistarlo. Nel frattempo, qui trovate tutti i dettagli su dove comprare il piccolo della serie 12!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il