Amazfit GTS 4 Mini arriva in Italia: l’idossabile per gli sportivi, in formato compatto!

Ci ha fatto sbavare al debutto negli altri mercati, lo abbiamo ammirato ad IFA 2022 ed ora finalmente Amazfit GTS 4 Mini arriva anche in Italia ad un prezzo di 99€. Lo sportwatch di Zepp di evolve e diventa ancora più potente, ma mantiene un look stiloso ed un corpo compatto: come avere una piuma al polso!

Amazfit GTS 4 Mini disponibile in Italia in quattro colorazioni: bello e leggero!

Presentati alla fiera di Berlino insieme ai fratelli maggiori GTS e GTR 4, Amazfit GTS 4 Mini rappresenta il piccolo della serie, ma solo nelle dimensioni. Lo sportwatch adotta uno schermo a colori AMOLED HD da 1.65″ con Always-On Display, un corpo ultraleggero, oltre 120 modalità sportive ed il monitoraggio della salute 24 ore su 24.

Realizzato in lega di alluminio, il dispositivo pesa 19 grammi ed ha uno spessore di soli 9.1 mm. Non mancano GPS integrato ed una buona batteria, per circa 15 giorni di utilizzo con una singola carica.

Il nuovo sensore ottico biometrico proprietario BioTracker 3.0 PPG fornisce dati precisi e permette di misurare frequenza cardiaca, SpO2 e stress in un lampo, con un sempre tocco (bastano solo 45 secondi).

Volete saperne di più su Amazfit GTS 4 Mini? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento oppure in basso trovate i link all'acquisto (a 99€ su Amazon)!

