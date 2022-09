Amazfit GTS 4 Mini ufficiale: il nuovo smartwatch compatto debutta ad IFA 2022

Dopo aver visto i dettagli relativi all'Amazfit Band 7 e tutte le novità dei fratelli GTS 4 e GTR 4 (lanciati ad IFA 2022) è tempo di passare anche al modello compatto della gamma. Amazfit GTS 4 Mini è stato lanciato ufficialmente ad IFA 2022: in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su design, caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato del nuovo indossabile Zepp!

Amazfit GTS 4 Mini: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, Amazfit GTS 4 Mini ricalca quello del precedente GTS 2 Mini, che a sua volta segue quello del GTS 2 e dunque trova una struttura elegante e compatta, pensata per polsi più fini e per chi non cerca casse sul polso troppo ingombranti.

Il display è un'unità AMOLED da 1.65″ con risoluzione HD; si tratta di un pannello squadrato mentre il corpo è dotato dell'impermeabilità fino a 5 ATM. Sono presenti le colorazioni Mint Blue, Flamingo Pink, Midnight Black e Moonlight White.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il nuovo arrivato di Huami non si fa mancare proprio nulla. Parlando di specifiche tecniche e di caratteristiche, Amazfit GTS 4 Mini si presenta come una soluzione completa: abbiamo la dotazione classica per salute e fitness, in aggiunta al GPS per la localizzazione satellitare. Il dispositivo offre il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, insieme al rilevamento dei livello di SpO2 e dello stress.

Non manca la funzione dedicata alla salute femminile, così come il monitoraggio durante il sonno e la valutazione tramite i parametri PAI. Per gli amanti dello sport, sono presenti oltre 120 modalità sportive (alcune delle quali con riconoscimento automatico). Riguardo alla batteria, abbiamo un modulo da 270 mAh che porta lo smartwatch fino a 15 giorni di autonomia con una carica.

Completano il pacchetto il supporto ad Alexa tramite i comandi vocali (abbiamo un microfono integrato) e Zepp OS, il sistema operativo proprietario della compagnia cinese.

Amazfit GTS 4 Mini – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit GTS 4 Mini è stato lanciato nel mercato Global già da diverso tempo ma ora è arrivato anche in Europa: il dispositivo è stato presentato ad IFA 2022, al prezzo di 99.9€. Per quanto riguarda la disponibilità in Italia bisognerà attendere dettagli da parte di Zepp. La commercializzazione è già partita in Germania, quindi è probabile che non ci sarà da attendere troppo.

