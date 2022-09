Xiaomi lancerà presto qualcosa di “Ultra”: di cosa si tratta?

Nell'evento che vedrà il lancio del nuovo CIVI 2, Xiaomi ha in serbo anche la presentazione di un altro prodotto top gamma anzi, Ultra. Il brand ha dato vari indizi sul prossimo lancio, postando vari teaser e aprendo a più soluzioni, ma di cosa si tratterà?

Ventola di raffreddamento, purificatore d'aria, router Wi-Fi: cosa sarà il prodotto Ultra di Xiaomi?

Cosa ci dicono dunque i teaser per il nuovo prodotto del brand? Il primo ci presenta una sorta di base quadrata, molto simile a quella dei router Wi-Fi 6 di Xiaomi, che potrebbe quindi essere un nuovo modello della serie, magari il più potente mai visto dato il nome. Passando oltre, ci troviamo una ventola, che potrebbe far parte di un sistema di raffreddamento oppure essere componente di un nuovo purificatore d'aria.

E questa ipotesi potrebbe essere più concreta grazie al terzo teaser, una grata suddivisa in rombi più ampi ed in questi è presente una rete più spessa. Insomma, ci sono i presupposti per vedere questo tipo di elettrodomestico, che quindi raggiungerebbe un livello ancora più alto rispetto a ciò che abbiamo visto ad oggi nel catalogo purificatori.

Insomma, le ipotesi ci sono e Xiaomi ha saputo come creare curiosità intorno a questo nuovo prodotto. Ma quando sarà presentato? Come anticipato, condividerà il palco con il nuovo CIVI 2, quindi il prossimo 26 settembre 2022 conosceremo cosa ha in serbo per i suoi fan l'azienda.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il