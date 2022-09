Doogee S96 GT svelato: il primo rugged con Night Vision Camera sta per tornare

Il settore dei rugged phone è spesso teatro di novità e funzioni inedite. Si tratta, infatti, di dispositivi pensati per un pubblico di professionisti ed appassionati di attività outdoor; di conseguenza trovare nuove feature utili è di vitale importante. Il primo smartphone con Night Vision Camera è stato Doogee S96 Pro, lanciato nel 2020, ed ora la compagnia cinese ha in programma il suo grande ritorno con il nuovo modello S96 GT!

Doogee S96 GT ad un passo dal debutto: tutte le novità del rugged phone con Night Vision Camera

Il primo capitolo ha venduto tantissimo in tutto il mondo grazie alla sua caratteristica principale; questa è stata ripresa anche da tanti altri modelli vista la sua utilità in molteplici ambiti. Per questo motivo, la casa asiatica ha deciso di riportare in vita la serie lanciando Doogee S96 GT, versione rinnovata ed aggiornata.

In termini di stile ci troviamo di fronte ad un look invariato: ma allora quali sono le novità? Se il design non cambia, a cambiare sono invece il chipset, le memorie, la selfie camera e il sistema operativo che troviamo a bordo.

Una piccola parentesi: lo smartphone è disponibile in una speciale colorazione Yellow Gold, inedita rispetto al modello originale.

Specifiche tecniche e fotocamera

Passando al resto delle caratteristiche, Doogee S96 GT è mosso dal SoC Helio G95 di MediaTek ed è dotato di uno storage da 256 GB (con slot SD fino ad 1 TB). Un bel passo avanti rispetto ai 128 GB e al modello Helio G90 visti con il precedessore.

Ricordiamo che il primo capitolo è stato il primo rugged con visione notturna. S96 GT ripropone la Night Vision Camera ma stavolta con un raggio d'azione fino a 15 metri. I cambiamenti investono anche la selfie camera, che passa da soli 16 MP ad un modulo da 32 MP. Concludiamo con la parte software, ora basata su Android 12.

Le altre specifiche comprendono un display da 6.22″ con protezione Gorilla Glass, un corpo ultra-resistente con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, una capiente batteria da 6.320 mAh ed una tripla camera da 48 + 20 + 8 MP (più il modulo con visione notturna).

Quando esce il nuovo rugged di Doogee?

Il rugged phone Doogee S96 GT è pronto al debutto: il lancio avverrà a metà ottobre su AliExpress e DoogeeMall, ovviamente con un'offerta lancio e coupon dedicati. Per saperne di più e partecipare ad un'iniziativa dedicata, date un'occhiata anche al sito ufficiale del brand!

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il