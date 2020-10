Dopo il suo quad camera ultra economico, il produttore cinese ritorna a far parlare di sé per i suoi rugged phone e stavolta lo fa con Doogee S96 Pro, soluzione votata alla resistenza ed equipaggiata con un sistema di visione notturna tramite fotocamera ad infrarossi. Insomma, se amate l'outdoor questo smartphone potrebbe fare al caso vostro e rivelarsi un utile alleato per le vostre avventure!

Doogee S96 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged phone

Design e caratteristiche

In termini di design, Doogee S96 Pro si distingue a priva vista grazie al suo aspetto iper aggressivo, con una fotocamera circolare posizionata al centro della scocca. Il lettore d'impronte è montato lateralmente mentre il display è un pannello LCD da 6.22″ con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel), con un notch a goccia per la selfie camera da 16 MP. Ovviamente, trattandosi di un rugged phone non mancano certificazione IP68, IP69K e MIL-STD 810G.

Scheda tecnica

A muovere il nuovo rugged di Doogee troviamo il processore MediaTek Helio G90, soluzione cota-core affiancata da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda la batteria, a bordo troviamo un'unità da ben 6.350 mAh con ricarica rapida da 24W e ricarica wireless da 10W.

Il comparto fotografico offre un sensore principale da 48 MP, con un grandangolo da 8 MP (FOV 130°), macro da 2 MP (4 cm) ed un modulo Sony IMX350 da 20 MP. La fotocamera ad infrarossi si basa proprio su quest'ultimo sensore, ultra sensibile alla luce e supportato da quattro luci ad infrarossi e quattro LED. In questo modo è possibile scattare foto nitide anche nell'oscurità più totale.

Doogee S96 Pro: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Doogee S96 Pro è di 272€, per la sola versione da 8/128 GB: se siete interessati all'acquisto, in basso trovate il link alla pagina del prodotto su AliExpress, dove potrete risparmiare fino a 3.4€ riscattando il Coupon Venditore (cliccate su Ottieni Coupon subito sotto il prezzo del dispositivo e scegliere il codice che preferite). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

