Come creare cover personalizzate con un incisore laser

Il punto è questo: dopo aver provato tanti, tantissimi incisori laser, sono giunto alla conclusione che – per chi non è appassionato del settore – vedere dei video o leggere dei testi in cui si parla di caratteristiche tecniche, pro e contro, potrebbe essere una cosa fine a sé stessa. Perché, e ne sono certo, una delle domande che sicuramente verrà in mente a chi non conosce questi particolari prodotti è: a che serve un incisore laser? O meglio: cosa me ne faccio di un incisore laser?

E sono domande più che lecite, considerando il fatto che molto probabilmente questi dispositivi sono ancora più di nicchia rispetto alle stampanti 3D. Per questo, abbiamo deciso di andare sul pratico: in questa guida vi spiego il modo più semplice per personalizzare le cover sfruttando un incisore laser. Nello specifico utilizzerò un Atomstack A10 Pro (qui la recensione), un dispositivo che abbiamo recensito un po' di tempo fa, e che si è contraddistinto per la sua semplicità di utilizzo e di assemblaggio.

Creare cover personalizzate utilizzando un incisore laser: la guida definitiva

L'Atomstack A10 Pro

Prima di passare alle cose pratiche, facciamo giusto una veloce infarinatura sull'incisore che abbiamo utilizzato per questa guida, in modo da avere ben presenti tutti i fattori tecnici che poi andremo a modificare in fase di personalizzazione delle cover.

L'Atomstack A10 Pro è un incisore laser di medie dimensioni, con un'area di lavoro quadrata grande 40×40 centimetri. Arriverà in una confezione piuttosto compatta, nella quale sara completamente disassemblato, tuttavia, andare a completare il montaggio è davvero semplicissimo. Le operazioni da fare sono intuitive e, seppur non riusciste a venirne a capo, potrete affidarvi al montaggio guidato che l'azienda ha messo a disposizione su YouTube. È uno dei modelli più semplici da assemblare, poco ma sicuro, ed è proprio questo uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di realizzare la guida utilizzandolo.

Un altro punto a suo favore che alla fine ci ha fatto optare per questo modello, è che nella confezione esce anche un piatto per l'incisione: è una cosa molto importante, che praticamente nessuna azienda include con i propri incisori, e che va posizionata sotto al prodotto su cui si andrà a lavorare proprio per evitare che l'incisore possa danneggiare la scrivania su cui è posizionato.

Il laser utilizzato nell'Atomstack A10 Pro è da 10w, una potenza che gli permette di lavorare senza problemi su una moltitudine di materiali, che è anche in grado di tagliare. Il diodo con tutta la sua struttura va fissato al braccio motorizzato tramite un'unica vite di ancoraggio, che verrà utilizzata anche per la messa a fuoco: tenete sempre a mente questo particolare, perché lo andremo ad utilizzare in fase di calibrazione prima di personalizzare la cover.

Con questo laser, l'Atomstack A10 Pro è in grado di lavorare e intagliare materiali realizzati in legno, bambù, cartone, plastica, pelle, PCB, ossido di alluminio, antiriflesso, strato galvanico e strato superficiale di vernice in metallo, acciaio inossidabile a specchio 304, vetro, ceramica, panno di cotone e ardesia, e grazie ad un punto di compressione ultra sottile (da 0.06 x 0.06 mm) ed una precisione dell'incisione di 0.01 mm, tutto ciò che si vorrà andare ad incidere, avrà una risoluzione niente male.

Infine altre due caratteristiche che rendono l'Atomstack A10 Pro la migliore scelta anche per gli utenti meno esperti: il laser è circondato da un filtro che evita la fuoriuscita della luce, molto dannosa per gli occhi, ed anteriormente è presente un display HDMI touch screen grazie al quale (inserendo nell'ingresso per microSD un progetto precedentemente salvato) si potrà incidere senza la necessità di utilizzare un computer.

Come creare le cover personalizzate

Prima di entrare nel dettaglio, è importante tenere a mente un particolare essenziale qualora si voglia utilizzare un prodotto del genere: così come tutti gli altri incisori laser aperti, anche la Atomstack A10 Pro produrrà parecchio fumo e cattivo odore. Ed è una cosa normale: si tratta di un incisore laser, il che vuol dire che per lavorare brucerà le superfici su cui sta incidendo. Per questo il mio consiglio è quello di utilizzare il prodotto solo in un ambiente ben ventilato, visto che la sua struttura non prevede l'utilizzo di una scatola di ventilazione.

Al netto della possibilità di trasferire i file tramite WiFi (l'incisore ha un'interfaccia web accessibile da un browser) e di utilizzare le microSD, le modalità di gestione della Atomstack A10 Pro sono praticamente identiche a quelle di tutti gli altri incisori. I file ed i relativi parametri di stampa possono essere gestiti tramite due software, Lightburn (per Windows e Mac) e GRBL Laser (solo per Windows).

In questa guida utilizzeremo Lightburn, ma nulla toglie che potrete seguire gli stessi passaggi con GRBL Laser. Ad ogni modo, una volta installata l'applicazione ed aggiunto l'incisore laser all'elenco dei dispositivi, la prima cosa da fare è cliccare sull'icona “Home” in modo da assicurarvi che il controllo del dispositivo avvenga in modo corretto. Tramite questo software potrete anche spostare il laser per gli assi della superficie di incisione, ma tra tutti i tasti presenti nell'interfaccia grafica, quello che per questa guida è più importante è il tasto “Frame”. A breve ve ne parlo.

A questo punto, per personalizzare la cover le opzioni sono due: potete scrivere del testo utilizzando la funzione integrata nel software di gestione, oppure potete importare una qualsiasi immagine. Qualora scegliate la seconda opzione, il mio consiglio è quello di utilizzare sempre PNG senza sfondo, scegliendo delle immagini non troppo complesse perché l'incisione sarà monocromatica: mi spiego meglio, sempre meglio utilizzare foto stilizzate piuttosto che immagini piene di sfumature, anche perché il materiale di cui sono fatte le cover non è poi chissà quanto di qualità, e si rischia di ottenere dei risultati poco chiari.

Ua volta scelta l'immagine arriva la parte forse un po' fastidiosa: centrarla nella zona della cover che volete andare a incidere. In soldoni, dovrete posizionare la cover nell'aria di stampa e aiutandovi con gli indicatori di misura presenti sugli assi dell'incisore, tentare di posizionare l'anteprima nell'immagine in una zona più prossima a quella reale.

Fatto ciò, arriva il momento del tasto “Frame”: grazie a questo tasto si vedrà un'anteprima della zona in cui andrà a lavorare il laser, ed è proprio grazie a questa anteprima che potrete posizionare precisamente la cover in modo da evitare che il laser vada a lavorare in zone non adatte. È una procedura che richiederà qualche minuto, piuttosto lenta, ma per niente difficile.

Centrata la cover, ora dovrete mettere a fuoco il laser utilizzando quella vite di sostegno di cui vi parlavo prima: in confezione esce una scheda molto compatta, che andrà posizionata tra la cover ed il laser, regolando l'altezza di quest'ultimo in modo tale da poterla estrarre senza problemi.

E questo è quanto, ora potete personalizzare la vostra cover. Ma prima vi do un consiglio: dato il grande numero di materiali di cui sono realizzate le cover, per evitare di ottenere risultati poco chiari dovrete selezionare una potenza massima del 20/25% (alcune cover sono più dure e si può arrivare anche al 60%) nelle impostazioni di incisione, e non eseguire mai automaticamente più passate.

La strategia migliore è quella di eseguire una passata alla volta in modo tale che, qualora non fosse adeguata la potenza scelta, far incidere nuovamente la zona ma con le impostazioni modificate: la realtà dei fatti è che se non fate qualche prova, non riuscirete mai a trovare le giuste impostazioni per quella cover specifica che volete andare a personalizzare.

Fatto ciò, basterà cliccare sul tasto “Play” ed inizierà la personalizzazione della vostra cover.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.