Huawei Mate 50: la nuova serie top ha una data d’uscita

Era nell'aria già da un po' ma ora finalmente è ufficiale: la serie Huawei Mate 50 è in dirittura d'arrivo e la compagnia cinese ha svelato la data di presentazione. Ecco quando si terrà l'evento di lancio della nuova famiglia top, una delle gamme più apprezzate dagli utenti che sembra pronta per un ritorno in grande stile!

Huawei Mate 50: svelata la data di presentazione ufficiale

Nei mesi passati si è parlato tantissimo della famiglia Mate ma nonostante i leak e le voci di corridoio, ci sono state anche numerose incertezze. Abbiamo brancolato nel buio, hanno fatto capolino indiscrezioni via via sempre più dettagliate ed ora c'è una conferma. La data di presentazione della serie Huawei Mate 50 è fissata per il prossimo 6 settembre; l'evento di lancio e l'uscita sono previsti solo per il mercato cinese, almeno per ora.

Nonostante l'annuncio relativo alla presentazione, per ora Huawei non ha ancora svelato dettagli tecnici o relativi allo stile dei prossimi modelli top. Pare che la serie sarà composta da almeno 4 modelli – Mate 50, 50e, 50 Pro e 50 RS Edition – con chipset Snapdragon e Kirin. Se volete saperne di più sui flagship del colosso cinese, eccovi serviti con il nostro approfondimento: qui trovate tutte le indiscrezioni trapelate finora su Huawei Mate 50 e il resto della gamma.

