AliExpress scalda i motori per il Mega Brands Sale 2022: offerte e sconti fino all’80%

Uno dei punti di forza di AliExpress è l'inglobare tanti brand nel suo eCommerce e quindi, è inevitabile che si creino iniziative importanti come il Mega Brands Sale 2022, con tante offerte e sconti. Per questo, vi portiamo tutto quello che lo store propone in merito, senza farvi perdere nulla sia dalla fase di warm up.

AliExpress Mega Brands Sale 2022: tutte le offerte e le iniziative dello store

Come si struttura dunque la nuova promozione AliExpress? Lo store ha avviato diverse pagine di offerte e sconti che si strutturano in varie categorie, tutte più o meno riassunte nella landing page dell'evento, ma che andremo a spiegare sostanzialmente punto per punto, come riportiamo di seguito.

ALIEXPRESS MEGA BRANDS SALE 2022 – PAGINA PRINCIPALE

Spedizione Rapida 3-7 giorni

Volete ricevere i vostri prodotti in maniera rapida e sicura? AliExpress, per il Mega Brands Sale 2022 ha inaugurato l'iniziativa Spedizione Rapida, dove riceverete prodotti selezionati in appena 3-7 giorni grazie alla spedizione da magazzini situati in Europa.

SPEDIZIONE RAPIDA 3-7 GIORNI

Best Seller

Cercate i prodotti più venduti ad un prezzo imperdibile? nella categoria Best Seller trovate una vasta selezione di prodotti tra i più ricercati su AliExpress, così da non perdere alcuna occasione di questo tipo, soprattutto in offerta.

ALIEXPRESS BEST SELLER

Prodotti Plus con sconti fino all'80%

Volete risparmiare fino all'80% acquistando i prodotti che cercavate? Nella categoria Prodotti Plus troverete una selezione premium veramente scontatissima, con tutte le varie iniziative per risparmiare ancora di più ed ottenere una spedizione rapida!

SCONTI PRODOTTI PLUS -80%

Sconti per soglia di spesa

Non mancano poi i vari prodotti in sconto tramite le soglie di spesa. Infatti, potete acquistare un qualsiasi articolo della selezione che trovate sotto e potete risparmiare una determinata cifra in base a quanto spendete. Un esempio? Spendendo almeno 75€ riceverete 6€ di sconto.

SPENDI E RISPARMIA

Come partecipare all'AliExpress Mega Brands Sale

Tutte le occasioni presentate sopra hanno però un limite o meglio, non sono ancora partite. Infatti, potete sì selezionare i prodotti che vi servono, ma per usufruire delle varie promozioni, dovrete attendere le ore 9:00 del prossimo 22 agosto 2022. In più, per ulteriori sconti, potete partecipare anche al Money Hop dall'app di AliExpress. Infine, se volete risparmiare ancora, non dimenticate i Coupon di agosto 2022!

