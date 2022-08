Anche Amazon cede alla moda del momento e lavora ad una funzionalità in pieno stile TikTok

Anche Amazon sembra abbia ceduto al fascino di TikTok, unendosi ad altre società che cercano di attirare l'attenzione dei consumatori introducendo funzionalità simili a quelle offerte dalla popolare piattaforma social. Il gigante dell'e-commerce starebbe testando un feed sulla sua app che consente agli utenti di scorrere in verticale foto e video di prodotti pubblicati da altri.

Amazon pensa ad un feed in verticale in stile TikTok

Al fine di generare più coinvolgimento sulla sua app, Amazon starebbe testando internamente un feed verticale di foto e video in pieno stile TikTok.

Stando a quanto riportato da Watchful Technologies, una società di intelligenza artificiale con sede in Israele che analizza le app e ne monitora le funzionalità, grazie a questa nuova funzione, chiamata Inspire, gli utenti possono mettere mi piace, salvare e condividere post relativi a prodotti e acquistare articoli direttamente dal feed.

Più nello specifico, quando gli utenti faranno clic sull'icona a forma di diamante, accederanno vedranno a tutti i post sul feed, che includeranno i collegamenti per acquistare qualsiasi articolo qui presente. Tuttavia, il fatto che Amazon stia testando il feed in stile TikTok non significa che il widget verrà poi ufficialmente distribuito al pubblico. Alyssa Bronikowski, una portavoce di Amazon, ha rifiutato di dire se la società ha in programma di rendere disponibile la funzionalità a tutti i suoi clienti. In una dichiarazione, Bronikowski ha affermato che la società “testa costantemente nuove funzionalità per aiutare a rendere la vita degli utenti un po' più facile“.

