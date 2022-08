Wear OS: in futuro sarà più semplice passare ad un nuovo smartphone

Google potrebbe presto risolvere un fastidioso problema collegato a Wear OS ed offrire agli utenti la possibilità di eseguire il backup dei dati dello smartwatch prima di passare ad un nuovo smartphone. La novità è emersa dallo smontaggio dell'APK della versione 22.32.12 dell'app Beta di Google Play Services effettuato dal team di XDA-Developers.

Una nuova funzionalità di Wear OS renderà più semplice passare ad un nuovo smartphone

Uno dei problemi più fastidiosi di Wear OS è che, quando si vuole passare ad un nuovo smartphone, per poterlo collegare allo smartwatch occorre effettuare il ripristino alle impostazioni di fabbrica di quest'ultimo. In futuro, Google renderà quantomeno più semplice l'intero processo, facendo risparmiare tempo e facendo in modo che i dati non vanno persi quando si vuole effettuare il passaggio ad un nuovo smartphone.

Alcune stringhe di codice della versione 22.32.12 di Google Play Services Beta (dal quale sono trapelate anche informazioni relative ad un futuro Fitbit con Wear OS 3), infatti, è emersa la possibilità di eseguire il backup dei dati dello smartwatch, che a quanto pare sarà una funzionalità che dovrà essere attivata. Al momento, tuttavia, questa è una funzionalità ancora in fase di sviluppo e non è ancora chiaro quando verrà distribuita ufficialmente. Se ci saranno nuovi dettagli, vi terremo informati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il