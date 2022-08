La crisi si fa sentire: partono i licenziamenti in Xiaomi

Il 2022 non si sta rivelando un anno particolarmente positivo per Xiaomi, una delle aziende tecnologiche maggiormente colpite dalla crisi economica in atto. Al punto tale da decidere di tagliare 900 posti di lavoro, un calo del -3% della forza lavoro in tutto il mondo, scendendo da 33.793 a 32.869 dipendenti. Questa decisione è avvenuta nel corso del Q2 2022 e che fanno eco alla notizia che vede gli incassi di Xiaomi in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Xiaomi taglia posti di lavoro a causa della difficile situazione economica globale

Negli scorsi giorni, Xiaomi ha pubblicato i risultati finanziari del trimestre appena conclusosi, dichiarando un -20% per le entrate complessive, un calo più marcato rispetto a quanto registrato nel Q1 2022. In netto calo sono anche i guadagni, che scendono da 1,2 miliardi a 205 milioni di dollari; ad aver gravato sulla cassa è anche il settore smartphone, che nel Q2 ha registrato un calo delle spedizioni del -26,2% e delle entrate pari al -28,5%, scendendo da 8,6 a 6,2 miliardi. Come sottolineano i ricercatori di Guosheng Securities, la crisi economica del settore tecnologico sta colpendo anche le aziende internettiane della Cina. Un problema che ha conseguenza a cascata sull'intero settore, anche su quello pubblicitario che sappiamo bene essere una delle principali fonti di guadagno per la MIUI di Xiaomi.

Come dichiarato dal presidente di Xiaomi Wang Xiaomi, “in questo trimestre, il nostro settore ha affrontato molte sfide, tra cui l'aumento dell'inflazione globale, le fluttuazioni dei cambi e il complesso contesto politico. Queste sfide hanno avuto un impatto significativo sulla domanda complessiva del mercato e sui nostri risultati finanziari per il periodo“. A non aiutare è anche la delicata situazione della Cina, fra gli strascichi della politica Zero Covid, i vari lockdown e la crisi energetica che stanno vivendo la nazione e le varie aziende collegate, compresa Apple e la filiera dei produzione delle batterie.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il