Crisi degli smartphone: brutte notizie per Xiaomi e Samsung

Non scopriamo oggi che il 2022 è un anno piuttosto negativo per il mercato globale, anche per colossi della tecnologia quali Samsung e Xiaomi. Questa situazione trova radici in buona parte nell'incertezza venutasi a creare in giro per il mondo: se il 2021 sembrava essere l'anno del riscatto post-pandemico, il 2022 ha colto molti alla sprovvista. Fra il conflitto fra Russia e Ucraina, la crisi energetica e la “sempreverde” crisi dei semiconduttori, sono molti i consumatori che stanno preferendo non spendere in vista di tempi migliori. E non aiuta l'inflazione galoppante e l'instabilità finanziaria generale, al punto da portare a una storica parità fra euro e dollaro e tutto ciò che ne consegue.

Continua la crisi del 2022, anche per i grossi produttori tech come Samsung e Xiaomi

I numeri parlavano chiaro nel 2021, sottolineando come Xiaomi fosse il produttore di smartphone più in crescita di tutto l'anno. Ma sulla compagnia cinese ha molto risentito dei lockdown e della conseguente crisi della catena di approvvigionamento, al punto da iniziare a produrre sempre più smartphone fuori dalla Cina. Nonostante gli sforzi, il 2022 non sta andando nel migliore dei modi e si sta rivelando uno dei peggiori anni di sempre per il mercato telefonico. Anche in Cina, uno dei mercati più grandi al mondo, ma soprattutto in Europa, dove molti produttori asiatici stanno faticando a mantenere i risultati dello scorso anno. Xiaomi ha dichiarato che il Q2 2022 si è concluso con un calo del 20% dei ricavi, scendendo dai quasi 13 miliardi del Q2 2021 a circa 10,3 miliardi di dollari.

Non sta andando nel migliore dei modi anche a Samsung, che sta risentendo della crisi in maniera incisiva. Fonti vicine alla compagnia affermano che starebbe rivedendo al ribasso la sua produzione annuale di smartphone, confermando i rumors precedenti. Si passerebbe dai 334 milioni di smartphone previsti inizialmente (di cui 284 realizzati da Samsung e 50 dai produttori partner ODM) a 260 milioni: numeri non entusiasmanti, se si considera che l'infelice 2020 si era concluso con 255 milioni di smartphone per Samsung (salendo a 270 nel 2021). Il tutto si ricollegherebbe alla vicenda rumoreggiata nelle scorse settimane, secondo cui ci sarebbero decine di milioni di Samsung invenduti nei magazzini.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il