Roborock Q7 Max+ al minimo storico: un peccato perderselo!

Avere casa pulita è qualcosa di estremamente fondamentale e farsi aiutare dalla tecnologia è sicuramente qualcosa di cui oggi non si può far a meno. Specie se questa tecnologia ce la porta il Roborock Q7 Max, anche nella versione Max+, che grazie all'offerta con codice sconto di Geekbuying diventa un prodotto da non perdere, con tanto di spedizione dall'Europa.

Aggiornamento 19/08: Roborock Q7 Max+ è al minimo storico su Geekbuying con spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Codice sconto Roborock Q7 Max e Q7 Max+: il robot aspirapolvere con base di svuotamento è in offerta

Cosa distingue i due modelli Q7 Max? Se guardiamo al design, sono praticamente lo stesso robot aspirapolvere, con la differenza che la versione Max+ è dotata di una base di svuotamento automatico. Passando dunque alle specifiche tecniche, troviamo un motore elettrico con potenza da 500W, utile per ottenere una potenza di aspirazione massima da 4.200 Pa. Non manca poi una sensoristica LiDAR con tecnologia proprietaria PreciSense, che permette di ottenere una mappatura 3D ampia e avanzata.

Tra l'altro, i due modelli sono dotati di funzione lavapavimenti, considerando il serbatoio dell'acqua da 350 ml, che si va ad abbinare al contenitore per la polvere da 470 ml. Il tutto è possibile farlo con autonomia fino a tre ore, grazie alla batteria da 5.200 mAh. Dicevamo infine della base di svuotamento del modello Q7 Max+, che si ritrova proprietà di raccoglimento fino a 7 giorni senza doverla svuotare. Per saperne di più, vi lasciamo la recensione dedicata.

Il robot aspirapolvere Roborock Q7 Max+ è in offerta sullo store di Geekbuying, dove potete ottenerlo al prezzo minimo storico grazie ad un codice sconto dedicato. Il tutto è condito dalla comodissima spedizione dall'Europa. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

