Samsung accusa la crisi: cala la produzione di smartphone

Sin dai primi mesi del 2022, si vocifera che Samsung avrebbe deciso di ridurre la produzione di smartphone per fronteggiare la crisi di mercato in atto. Una crisi che starebbe colpendo non soltanto il brand sud coreano ma anche la diretta rivale Apple e le varie compagnie cinesi come Xiaomi, OPPO e vivo: tutte compagnie che avrebbero anch'esse deciso di calare la tiratura degli smartphone per quest'anno. Nel caso di Samsung, ci sono persino indiscrezioni che parlano di milioni di smartphone fermi nei magazzini, invenduti a causa del forte calo della domanda globale.

La crisi degli smartphone si fa sentire anche per Samsung, che riduce la produzione

Nonostante il 2022 si stia rivelando uno degli anni peggiori per le vendite di smartphone, Samsung è comunque una delle poche aziende che sta riuscendo a mantenere numeri di vendita positivi. Il ché da ancora più da pensare in virtù degli ultimi rumors, secondo cui l'enorme stabilimento di produzione di Samsung in Vietnam avrebbe molto ridimensionato la sua manifattura. Ad affermarlo sono gli stessi dipendenti dello stabilimento della provincia di Thai Nguyen: per capire l'entità del problema, considerate che il Vietnam è la nazione dove Samsung, il produttore più prolifico al mondo, produce circa metà dei suoi smartphone. Soltanto nello stabilimento in questione, l'azienda produce qualcosa come 100 milioni di dispositivi all'anno. Samsung è attualmente il principale investitore estero in Vietnam, con 6 fabbriche nella nazione, investimenti per 18 miliardi e contribuendo per un quinto delle sue esportazioni complessive.

Come affermano i dipendenti dello stabilimento vietnamita di Samsung, le settimane lavorative stanno venendo ridotte prima da 6 a 4 giorni e adesso soltanto 3 giorni, eliminando la necessità di quegli straordinari spesso richiesti nel settore della produzione elettronica. C'è comunque ottimismo dietro al lancio di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, nonostante i lavoratori intervistati da Reuters affermino che “gli affari non vanno bene” e che tagli del genere non si erano mai visti in anni di attività. “Il mio stipendio è stato dimezzato il mese scorso perché ho lavorato solo 4 giorni e ho trascorso il resto della settimana senza fare nulla“, afferma l'operaio Nguyen Thi Tuoi.

Fra l'altro, sarebbe proprio questo calo di produzione che avrebbe spinto Samsung a cancellare Galaxy S22 FE, il nuovo modello di quella serie FE tanto apprezzata dai consumatori per il rapporto qualità/prezzo. Alcuni dei rivenditori più grandi negli Stati Uniti, come Best Buy e Target, si starebbero ritrovando con magazzini pieni di prodotti (smartphone compresi) invenduti, proprio a causa della crisi economica in atto.

