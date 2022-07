Xiaomi non si fida più della Cina e sposta la produzione altrove

Così come tanti produttori asiatici e non, il fulcro della produzione dei prodotti Xiaomi avviene in Cina per ovvie ragioni. Innanzitutto perché parliamo di un'azienda cinese e che quindi dà priorità alla propria madrepatria come nucleo produttivo. Ma anche e soprattutto perché storicamente la Cina è considerata la fabbrica tech del mondo, e le motivazioni le ho spiegate in questo editoriale. Ma le cose sono cambiate da quando il Coronavirus ha colpito la nazione, mettendo a dura prova il suo tessuto produttivo ed economico.

Xiaomi dà via alla produzione dei suoi primi smartphone in Vietnam

Nonostante la Cina non sia stata la nazione più gravemente colpita dall'infezione Covid-19, è quella che ha attuato le misure più restrittive in tutto il mondo (se si escludono casi “speciali” come la Corea del Nord). Al contrario delle nazioni occidentali, che dopo i lockdown del 2020 sono progressivamente tornate alla normalità, il governo cinese ha messo in atto una rigida politica Zero Covid. Una politica criticata aspramente dalla stessa popolazione e che ha generato episodi che sembrano usciti da un episodio di Black Mirror. Negli ultimi mesi non sono mancati episodi di lockdown piuttosto gravosi, con poche centinaia di casi che hanno costretto a casa decine di milione di cittadini cinesi.

Come prevedibile, questi recenti lockdown hanno gravato sul già complicato mercato tecnologico e si stanno rivelando una delle cause della crisi degli smartphone in atto. Non sorprende scoprire che Xiaomi abbia deciso di dare via alla produzione dei primi smartphone Made in Vietnam, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla filiera produttiva cinese. Fra tutti i produttori di smartphone, Xiaomi è forse quello maggiormente colpito dalla crisi dei componenti, dettata anche dai rallentamenti delle fabbriche derivanti dalle restrizioni del governo cinese.

Da più di un anno, Xiaomi sta lavorando al fianco di DBG Holdings, produttore vietnamita con sede in Hong Kong. Un nome sconosciuto ai più ma conosciuto nel settore per essere uno dei partner di produzione di aziende cinesi quali Huawei e Lenovo. Lo scorso mese è stato consegnato il primo lotto di smartphone Xiaomi prodotti in Vietnam, le cui vendite si espanderanno anche a Malesia e Thailandia. “I costi di spedizione di Xiaomi nel sud-est asiatico sono aumentati a causa del Covid-19 e dell'aumento dei costi logistici, quindi avere una produzione locale può aiutare a controllare i costi“, ha dichiarato Xiaomi a SCMP.

La fabbrica è situata nella provincia di Nguyen, ha un'area di circa 200.00 metri quadri e ha una capacità di produzione di circa 2 milioni di smartphone al mese. Tuttavia, è la stessa Xiaomi a frenare possibili speculazioni sull'abbandono della Cina: “Per ora, nessun paese può sostituire il sistema della catena di approvvigionamento della Cina, e questo è il consenso per l'intero settore“. Nel frattempo, ricordo che durante il 2021 abbiamo visto un accenno di espansione della produzione anche in Europa, sia da parte di Xiaomi che di OPPO.

