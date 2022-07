Redmi Buds 4 e 4 Pro: il prezzo Europa risponde “Presente” su Amazon

Le abbiamo viste arrivare in Cina ed essere certificate per il nostro mercato, ma non sappiamo ancora quando Redmi Buds 4 e 4 Pro arriveranno da noi in Europa e che prezzo avranno. Un suggerimento ce lo dà però Amazon, che ci mostra i nuovi modelli di cuffie TWS dell'universo Xiaomi con tanto di listino, ma sarà confermato?

Redmi Buds 4 e 4 Pro su Amazon UK: prezzo alto in vista per le nuove cuffie TWS in Europa?

Come anticipato nel titolo sopra, a listare le nuove cuffie Redmi ci ha pensato Amazon UK, che ha già piazzato indizi per OnePlus 10T, che ha creato entrambe le product page dei due modelli. Se partiamo da Redmi Buds 4, dovremmo avere un prezzo di 49.99£, cioè 59€ circa, mentre per le Buds 4 Pro si salirebbe a cifre effettivamente non più da mid-range ma più da top-mid: infatti, ci sarebbe un listino di 89.99£, che al cambio fanno circa 106€.

Bisogna fare però delle considerazioni in merito. Spesso, volentieri, Xiaomi trasla il prezzo in Sterline in Euro senza fare conversione, di conseguenza in Europa potremmo non trovare prezzi così alti come quelli visti sopra ma piuttosto 49.99€ e 89.99€, che sarebbero anche logici, considerando il rapporto qualità/prezzo. Certo, non ci possiamo aspettare prezzi come quelli cinesi, dove le Buds 4 costano intorno ai 30€, ma è accettabile che una buona cuffietta medio gamma con ANC possa costare circa 50€ di listino.

In ogni caso, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Intanto, se proprio le volete provare e non volete attendere oltre, vi lasciamo la guida all'acquisto per le cuffie Redmi, così da anticipare i tempi.

