Redmi Buds 4 presto da noi: arriva la certificazione Global

Presentate durante l'evento per i Note 11T Pro, le Redmi Buds 4 sono un modello di cuffie TWS estremamente interessante per il prezzo a cui si propongono ed il loro arrivo Global non fa che stuzzicare i Mi Fan. E proprio in merito a questo, abbiamo notizia della prima certificazione internazionale.

Redmi Buds 4 Global: la certificazione Bluetooth conferma l'arrivo delle cuffie TWS

La certificazione ottenuta dalle Buds 4 per il mercato Global è relativa al Bluetooth. Infatti, le cuffie TWS di Redmi ottengono lo standard 5.2, che per degli auricolari medio-base gamma è attualmente la regola. Aldilà di ciò, andiamo a fare un recap di quello che ci aspetta dunque per queste cuffie.

La vera novità della serie Buds 4 è l'ANC anche nel modello base, cioè il soggetto di questo articolo, che si ritrova una cancellazione del rumore fino a 35 dB e, considerando quanto costano in Cina, è un colpo davvero da non sottovalutare. Anche perché, a volerla dir tutta, le rende le eredi non delle Buds 3 ma bensì delle Buds 3 Pro, da cui sono fortemente ispirate.

Insomma, un prodotto che promette veramente bene e se arrivasse nel nostro mercato ad un prezzo non lontano da quello proposto in patria, potrebbe cambiare seriamente il mercato delle cuffie TWS, che si ritroverebbe inevitabilmente nuovi standard. Se non volete però attendere oltre, vi lasciamo la guida all'acquisto delle Redmi Buds 4.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il