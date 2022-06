Redmi 10C e Watch 2 Lite in sconto su AliExpress: l’accoppiata Xiaomi da portare in vacanza!

Le vacanze si avvicinano e dopo aver spero “qualcosina” per rendere memorabili questi giorni non c'è proprio spazio per acquisti tech, anche se magari ci sarebbe la necessità. Perché limitarsi quando è possibile risparmiare con un paio di offerte niente male targate AliExpress? Chi punta ad uno smartphone nuovo o un indossabile da sfoggiare in vacanza (magari per tener traccia delle proprie attività sportive) troverà pane per i suoi denti con Redmi 10C e Redmi Watch 2 Lite: l'accoppiata Xiaomi da portare in vacanza!

Redmi 10C e Watch 2 Lite sono i dispositivi tech della vostra estate, in sconto su AliExpress

Per quanto riguarda Redmi 10C, si presenta come un medio gamma dal prezzo accessibile ed uno stile decisamente “originale”. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello Full HD+ da 6.71″ ed è mosso dallo Snapdragon 680, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.2. Per non restare mai a secco è presente una capiente batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 18W. La sua natura “economica” non sarà di certo un problema per la vostra estate: lo smartphone monta una fotocamera da 50 + 2 MP, utile per immortalare i momenti migliori!

Se siete in cerca di uno smartwatch per diletto o per utilità, Redmi Watch 2 Lite è sicuramente il dispositivo che fa al caso vostro. Dotato di un pannello TFT da 1.55″ ed un design collaudato, ma sempre fresco e giovanile, l'indossabile offre il GPS integrato, impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio H24 dell'attività cardiaca e rilevamento SpO2, oltre 100 modalità sportive. Chi ama allenarsi anche in vacanza e punta ad un wearable accessibile ma completo, troverà tutto quello che sta cercando!

Entrambi i dispositivi targati Xiaomi daranno disponibili a prezzo scontato su AliExpress nei giorni dal 27 giugno al 1° luglio, in occasione dei saldi estivi dello store.

Articolo sponsorizzato.

