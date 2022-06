AliExpress Summer Sale, i saldi estivi cominciano oggi: al via le prime offerte tech (e non solo)

I saldi d'estate stanno arrivando anche su AliExpress con l'evento Summer Sale 2022: si preannuncia un'iniziativa ricca di Coupon da utilizzare in Italia, con una valanga di offerte non solo tech ma anche per prodotti di altre categorie. Andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli della promozione: quest'oggi parte il periodo di riscaldamento, il quale culminerà poi con l'evento vero e proprio!

AliExpress Summer Sale 2022: tutto quello che c'è da sapere sui saldi d'estate dello store

Il riscaldamento ai saldi d'estate di AliExpress parte il 22 giugno mentre l'inizio dell'evento è fissato per il 27 giugno. Durante questa prima fase è possibile accedere a molteplici sconti ed iniziative, tramite le varie pagine dell'evento AliExpress Summer Sale: trovate offerte lampo, Coupon per l'Italia, prodotti con spedizione rapida in 3/7 giorni e tanto altro ancora!

Le 4 regole per fare affari d'oro su AliExpress

Per prima cosa è bene segnalarvi alcune regole per fare affari su AliExpress: ne parliamo in relazione della promo Summer Sale, ma sono validi per qualsiasi iniziativa dello store cinese.

Spulcia sempre tra le categorie in sconto – non sai mai quale prodotto troverai in promozione! Aggiungi i prodotti al carrello – se siete interessati ad uno o più prodotti, aggiungeteli al vostro carrello fin da subito Attendi l'inizio dell'evento – la promozione partirà il 27 giugno alle ore 9:00, quindi tenetevi pronti Procedete all'acquisto – i prodotti che vi interessano saranno di certo a prezzo ribassato, con tanto di coupon applicati!

Ovviamente in consiglio principale è quello di monitorare le pagine dell'evento ed il nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress: se ci sono dei coupon generici oppure per il prodotto che vi interessa, lo troverete sicuramente!

Tutte le pagine dedicate all'evento Summer Sale 2022 di AliExpress

In questa sezione andiamo a scoprire tutte le pagine dedicate all'evento di AliExpress: per prima cosa vi segnaliamo la pagina principale della promo Summer Sale, con una panoramica delle attività, delle categorie e delle offerte più ghiotte. Di seguito trovate il link: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Ovviamente sono presenti anche altre pagine, ognuna dedicata ad una particolare iniziativa. Inoltre eccovi un pratico riepilogo di tutte le attività!

Centro Coupon

Il Centro Coupon non ha di certo bisogno di presentazioni: il nome dice tutto! Si tratta di un punto di raccolta in cui sono presenti numerosi Coupon Venditore di AliExpress, tutti attivi in Italia.

CENTRO COUPON

Prodotti consigliati

Qui trovate i prodotti consigliati da AliExpress, con tantissimi dispositivi dei migliori brand: c'è spazio solo per il meglio! Xiaomi, Realme, CUBOT, Amazfit, MiFA, UGREEN, Baseus, Ulefone e tanti altri brand. Ci sono sconti su smartphone, accessori tech, indossabili, caricabatterie, SSD, TV Box e chi più ne ha più ne metta!

SOLO I MIGLIORI

Spedizione rapida dall'Europa

Questa sezione è dedicata ai prodotti con spedizione rapida dall'Europa, con offerte imperdibili fino al 90% di sconto. Anche in questo caso troviamo i brand più quotati, insieme ad una carrellata di prodotti utili.

SPEDIZIONE RAPIDA 3/7 GIORNI

Sconto Spendi e Risparmia

La promo Spendi & Risparmia è una delle iniziative preferite di AliExpress e permette di ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata. Con 25€ si riceverà uno sconto di 2€ massimo di 6€, a fronte di una spesa di 75€. Ovviamente la promozione si applica anche ai prodotti già in offerta, per il massimo risparmio!

SPENDI E RISPARMIA

Gioca a Money Hop dall'app

Tramite l'app di AliExpress è possibile giocare a Money Hop per ottenere degli sconti aggiuntivi: si tratta di un simpatico giochino per smartphone, disponibile sia per la versione Android dell'applicazione che per quella iOS.

MONEY HOP

Saldi d'estate AliExpress: ecco alcune delle categorie in sconto

Ogniqualvolta che ci troviamo alle prese con un evento dello store cinese, gli sconti non riguardano solo il tech ma anche tante altre categorie di prodotti. Di seguito trovate un elenco di quelle più interessanti, unendo sia tecnologia che tempo libero, sport, abbigliamento e quant'altro!

Ora che abbiamo un quadro completo di tutte le categorie e le varie iniziative dedicate ai Summer Sale di AliExpress, potete destreggiarvi nei meandri dell'evento con facilità. Tuttavia, per non perdere nessuna occasione e restare sempre aggiornati sulle ultime novità dello store, vi consigliamo di unirvi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il