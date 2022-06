Il monitor da gaming Xiaomi 24.5″ a 165 Hz è imperdibile a soli 121€!

Siete a caccia di un nuovo monitor PC pensato per giocare, ma avete bisogno di una soluzione dotata di dimensioni compatte? Xiaomi Mi Gaming Monitor 24.5, con specifiche tecniche interessanti ed un ottimo prezzo per la categoria, è dispositivo che non passa mai di moda, specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Xiaomi Mi Gaming 24.5: tutto sul monitor PC economico e performante

Design e specifiche tecniche

Il monitor PC da gaming Xiaomi adotta un design piuttosto semplice ma dagli angoli ben definiti, un look minimalista che ben si sposa con qualsiasi tipo di scrivania. Molto interessante il fatto che le cornici siano davvero ridottissime, per avere un campo di visuale molto più ampio. Passando alle specifiche tecniche vere e proprie, abbiamo un pannello da 24.5″ con tecnologia IPS LCD. La risoluzione è invece Full HD 16:9 (1920 x 1080 pixel).

Ciò che cambia però le carte in tavola è sicuramente un refresh rate di cui si avvale il nuovo Xiaomi Mi Gaming Monitor 24.5. Infatti, riesce ad arrivare a ben 165 Hz, superando il precedessore fermo a 144 Hz. Inoltre, è presente il supporto HDR 400, ma anche una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 95% e 100% sRGB. Molto interessante la compatibilità con la sincronizzazione NVidia G-Sync. Il tempo di risposta infine, darà sicuramente soddisfazioni anche ai gamer più accaniti con soli 2 ms. Insomma, un prodotto tutto sommato interessante e capace.

Xiaomi Mi Gaming Monitor 24.5 – Prezzo ed offerte

